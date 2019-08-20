琴东贤首次单人杂志写真公开！ 透露《PD X 101》舞台后流泪的原因

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恭喜！ 琴东贤目前还是练习生，就已经登上知名杂志啦~

在《Produce X 101》中最终排名14的练习生琴东贤，近日为时尚杂志《Cosmopolitan》9月号拍摄了一组写真。 对於在短短时间内积累了数量惊人的粉丝群体这件事，琴东贤表示：「到现在还没有实感，觉得超级神奇和感谢。 刚开始节目的时候我还对自己有很多质疑，想著『会有人喜欢我吗？ 』」



琴东贤今年只有16岁，但每次登上舞台都带来了几乎完美的演出，卡里斯马超强，被称为「舞台匠人」，而他个人最满意的一次舞台就是《 Believer》：「还记得当时跟允省哥、国宪哥一起编舞和练习知道淩晨，最后在粉丝中间的反应也是最好的。 」



琴东贤在每期节目中都排名不断上升，可惜最终没能进去TOP 11出道组。 被问到遭到淘汰时的心情，琴东贤说：「最先想到的是『我也想站在舞台上』，对支援我的粉丝感到非常抱歉。 」



一直很开朗的琴东贤在《Super Special Girl》舞台结束后出现了哽咽的样子，大家都对此很好奇，琴东贤这次终於开口：「成员哥哥们给了我很多正面的影响， 舞台结束后我想『什么时候还能和这样的人在同一队呢？ 』就哭出来了。 」



琴东贤读中学时是学校副会长，参加《Produce X 101》时也展现出令人惊艳的舞台，被问到什么是leader气质时，琴东贤十分成熟地说：「比起站在前边进行引领，更需要在后边助推大家前进。 」

现在琴东贤正在读高一，他表示：「作为爱豆生活最有魅力的一点是，可以和大家在一起。 」很期待他未来的发展啊！



（图源：Cosmopolitan）

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