期待！善美出道后第一次 专属实境节目要来啦
KPOP 2019年8月19日 星期一14:04 施乃琪
再过一周善美就要带著新单曲 “LALALAY” 回归，而且出道 12 年的她，也终於要首度以个人实境节目来揭开日常的生活和工作面貌了！
Make Us Entertainment 今天（19 日）透露，善美即将播出第一个专属实境节目《善美的 Record》，并在今晚抢先释出预告。
《善美的 Record》记录了善美至今未曾展现过的面貌，从首场世界巡回演唱会《WARNING》的精彩表演，到结束公演后回到饭店、平凡地吃著泡面的模样一并俱全。除此之外，也有善美平时与家人共度时光的模样等等，充满立体而真实的善美魅力。
「透过《善美的 Record》，大家将会看见善美真正想述说的事情，还有真实的日常面貌。」Make Us Entertainment 透露：「很期待能藉由《善美的 Record》拉近和粉丝之间的距离！」
另一方面，善美最近也陆续公开了新歌 “LALALAY” 的预告照片，27 日傍晚一定要准时锁定她的回归！
（照片来源：Make Us Entertainment）
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