九月就等這一部奇幻校園愛情劇《意外發現的一天》已公開四位主演的人物劇照
韓劇 2019年8月19日 星期一10:59 MiJimin
（人物簡介）目前公開的是金惠允、路雲、李在旭、李娜恩的劇照，還沒看過的人，趕快來認識一下這些新一代的大勢演員吧～！
即將在九月登場的MBC全新水木劇《意外發現的一天》，目前已公開了四位主要演員的人物劇照，每一位的人氣兼具實力的新生代演員。
▼新劇《意外發現的一天》是一部奇幻校園愛情劇，講述女高中生「銀端午」（金惠允 飾）反抗既定命運，收穫愛情的故事。端午是有錢人家的獨生女，在平凡的日常中，忽然發現身邊出現了一些漫畫中的角色，這奇幻的設定真的是讓人太好奇啦～！（出演過的代表作品：《SKY Castle》）
▼SF9 路雲飾演純情漫畫中，沒有名字被稱為「13號」的角色，是就讀2年7班學號為「13號」的男高中生，在認識銀端午後，展開一場奇幻愛情的浪漫故事。（出演過的代表作品：《想暫停的瞬間：About Time》、《狐狸新娘星》）
▼李在旭飾演女主的未婚夫「白經」，同時也是女主暗戀10年的對象，因出眾外貌而被女生們圍繞，有著典型「壞男人」的魅力。（出演過的代表作品：《阿爾罕布拉宮的回憶》、《請輸入檢索詞WWW》）
▼APRIL 李娜恩飾演純情漫畫中的女主角「呂珠多」，貧窮但性格開朗堅強的女孩，打工幫助家計，遇到困難也總是保持微笑，有著滿滿的正能量。（出演過的代表作品：網路劇《A-TEEN》、《A-TEEN2》）
新劇《意外發現的一天》預計在九月底首播，接檔《新入史官丘海昤》。
（圖自：官方劇照）
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