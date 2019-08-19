九月就等这一部奇幻校园爱情剧《意外发现的一天》已公开四位主演的人物剧照
韩剧 2019年8月19日 星期一10:59 MiJimin
（人物简介）目前公开的是金惠允、路云、李在旭、李娜恩的剧照，还没看过的人，赶快来认识一下这些新一代的大势演员吧～！
即将在九月登场的MBC全新水木剧《意外发现的一天》，目前已公开了四位主要演员的人物剧照，每一位的人气兼具实力的新生代演员。
▼新剧《意外发现的一天》是一部奇幻校园爱情剧，讲述女高中生「银端午」（金惠允 饰）反抗既定命运，收获爱情的故事。端午是有钱人家的独生女，在平凡的日常中，忽然发现身边出现了一些漫画中的角色，这奇幻的设定真的是让人太好奇啦～！（出演过的代表作品：《SKY Castle》）
▼SF9 路云饰演纯情漫画中，没有名字被称为「13号」的角色，是就读2年7班学号为「13号」的男高中生，在认识银端午后，展开一场奇幻爱情的浪漫故事。（出演过的代表作品：《想暂停的瞬间：About Time》、《狐狸新娘星》）
▼李在旭饰演女主的未婚夫「白经」，同时也是女主暗恋10年的对象，因出众外貌而被女生们围绕，有著典型「坏男人」的魅力。（出演过的代表作品：《阿尔罕布拉宫的回忆》、《请输入检索词WWW》）
▼APRIL 李娜恩饰演纯情漫画中的女主角「吕珠多」，贫穷但性格开朗坚强的女孩，打工帮助家计，遇到困难也总是保持微笑，有著满满的正能量。（出演过的代表作品：网路剧《A-TEEN》、《A-TEEN2》）
新剧《意外发现的一天》预计在九月底首播，接档《新入史官丘海昤》。
（图自：官方剧照）
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