《浪客行》定檔9月20日重磅開播！秀智變黑特工李昇基成武替，能否再續《九家之書》情緣？
韓劇 2019年8月16日 星期五10:00 Rui
人氣演員李昇基和國民初戀秀智攜手主演的SBS新劇《浪客行》終於敲定開播日期，將於9月20日和觀眾們見面。
據《浪客行》劇組透露該劇將接檔《醫生耀漢》播出，講述了陷入民航客機墜落事件的平凡男人在被隱藏的真相中揭露出巨大的國家腐敗，展開失去家族、歸屬、姓名的流浪者危險而赤裸的冒險故事。 當中還涉及到了青瓦台，國家資訊院等國家重要平臺，相信《浪客行》可以給觀眾們帶來不一樣的真實場面。
** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP
李昇基扮演的車達建是一名替身演員，人生偶像就是國際武打巨星成龍，在發生「那件事」之前就是一個普通得不能再普通的平凡青年。 當最愛的侄子小勳與其他24名小朋友搭乘飛機時慘遭墜機後，他的人生就發生了逆轉。 國家宣佈墜機原因是機體缺陷，但小勳拍到的飛機內錄影中則看到了疑似恐怖分子的身影。 於是車達建走上了揭露墜機真相的艱難道路。
秀智在劇中扮演在軍人父親犧牲後進入國情局成為黑色特工的高海利一角。 雖然在表面上高尚的說是為愛國和奉獻，實際上是為了撫養對社會一無所知的媽媽和弟弟才選擇成為國家7級公務員。 和成為光鮮的白要員的願望不同，她曲折成為了黑特工。
李昇基和秀智的組合讓人異常期待，早前兩人就合作過《九家之書》，收視率取得了很不錯的效果，兩個人的CP感也爆棚，不知道這部劇中他們是否能夠再續情緣呢？
「圖：浪客行」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞