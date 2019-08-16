BTS防彈少年團演唱會太搶手 黃牛詐騙近 5 億韓元！ 女團廝殺《Queendom》釋出MAMAMOO、AOA、(G)I-DLE、Lovelyz的開場舞影片 讚兒要當哥哥了！崔敏煥♥金律喜迎來二胎 爸爸親自通過SNS分享喜訊 Monsta X 英語單曲〈Who Do U Love?〉新成績 躍上告示牌 Pop Songs 榜！ 交往7年依舊甜蜜♥鄭敬淏、秀英到電影院觀看《極限逃生》，還選有舞台問候的場次為潤娥應援！ 《小森林》首播收視開紅盤！李瑞鎮、李昇基、朴娜萊、庭沼珉在大自然中 使出渾身解數「帶孩子」 BLACKPINK Rosé 送上咖啡車 為惠利新劇應援！ 請夏與出道單曲創作人 Grizzly 再度合作 這次要推出對唱曲！ 讓觀眾苦等一年的《Busted！明星來解謎》第二季終於將在9月播出！ 李鎭赫首版個人雜誌寫真公開！ 犀利質感酷美男 孔曉振、姜河那等主演KBS新劇《山茶花開時》公開劇本閱讀現場！預計下月（9月）首播 工作狂防彈少年團BTS的「放長假」近況：留在公司開會&寫歌&直播 SBS將推出中秋特輯《BTS綜藝編年史》展現防彈少年團過往的多樣魅力～ 池昌旭、元真兒主演tvN新劇《請融化我》公開首波劇照！將接檔《阿斯達年代記》第3部於下月底（9月）首播 《浪客行》定檔9月20日重磅開播！秀智變黑特工李昇基成武替，能否再續《九家之書》情緣？ 玄彬、孫藝珍等主演tvN新劇《愛的迫降》公開劇本閱讀現場！將接檔《請融化我》於11月首播 該換手機桌布了！SJ利特限時動態公開「巧克力腹肌」讓粉絲們鼻血直流～ 「申PD一出手就是品質保證」下半年的《機智的醫生生活》光看主演陣容就令人期待了！ 顏值、身材、唱歌、跳舞、演技均在線的邕聖祐...你竟然不會這個？ SEVENTEEN新歌分配：13名成員誰唱的部分最多？ 姜丹尼爾❤志效秘戀時期的那些隱秘小事：拿鏡子反射就為了看女友！ 宋智孝PO照感謝粉絲為她慶生 笑容超甜！

← 上一則 下一則 →