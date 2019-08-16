池昌旭、元真兒主演tvN新劇《請融化我》公開首波劇照！將接檔《阿斯達年代記》第3部於下月底（9月）首播
韓劇 2019年8月16日 星期五10:15 JiaJia
接下來也有好多新劇可以追啊～其中一部當然是池昌旭退伍後回歸小螢幕的作品──《請融化我》！
《請融化我》由《秘密花園》、《紳士的品格》申宇哲導演，《大力女子都奉順》、《有品位的她》白美京編劇合作，描述參與「24小時冷凍人類項目」的一對男女，因為神秘陰謀導致20年後才甦醒過來。為了生存，必須維持平均體溫，兩人在生活中逐漸產生愛意的浪漫愛情故事。由池昌旭、元真兒、尹世雅等人主演。今日（16日）公開首波劇照。
池昌旭飾演綜藝局明星PD「馬東燦」。他是一個能讀懂時代潮流的電視臺能力者，參與本人製作的節目「冷凍人類項目」，雖然預計是被冷凍24小時，但醒過來發現已經過去20年了。身邊的人們都長了20歲，只有自己沒有老去，以20年前的樣子被喚醒。
元真兒飾演電視台的實驗兼職生「高美蘭」。她受到助理導演的欺騙，說是睡一覺並且醒來後，就可以賺500萬韓元，於是參加「冷凍人類項目」。是一位無法琢磨、擁有嶄新魅力的女性。她和馬東燦一樣，在20年後甦醒。
（圖片來源：tvN《請融化我》）
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