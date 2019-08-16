《浪客行》定档9月20日重磅开播！秀智变黑特工李升基成武替，能否再续《九家之书》情缘？
韩剧 2019年8月16日 星期五10:00 Rui
人气演员李升基和国民初恋秀智携手主演的SBS新剧《浪客行》终於敲定开播日期，将於9月20日和观众们见面。
据《浪客行》剧组透露该剧将接档《医生耀汉》播出，讲述了陷入民航客机坠落事件的平凡男人在被隐藏的真相中揭露出巨大的国家腐败，展开失去家族、归属、姓名的流浪者危险而赤裸的冒险故事。 当中还涉及到了青瓦台，国家资讯院等国家重要平台，相信《浪客行》可以给观众们带来不一样的真实场面。
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李升基扮演的车达建是一名替身演员，人生偶像就是国际武打巨星成龙，在发生「那件事」之前就是一个普通得不能再普通的平凡青年。 当最爱的侄子小勋与其他24名小朋友搭乘飞机时惨遭坠机后，他的人生就发生了逆转。 国家宣布坠机原因是机体缺陷，但小勋拍到的飞机内录影中则看到了疑似恐怖分子的身影。 於是车达建走上了揭露坠机真相的艰难道路。
秀智在剧中扮演在军人父亲牺牲后进入国情局成为黑色特工的高海利一角。 虽然在表面上高尚的说是为爱国和奉献，实际上是为了抚养对社会一无所知的妈妈和弟弟才选择成为国家7级公务员。 和成为光鲜的白要员的愿望不同，她曲折成为了黑特工。
李升基和秀智的组合让人异常期待，早前两人就合作过《九家之书》，收视率取得了很不错的效果，两个人的CP感也爆棚，不知道这部剧中他们是否能够再续情缘呢？
「图：浪客行」
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