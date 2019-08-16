玄彬、孫藝珍等主演tvN新劇《愛的迫降》公開劇本閱讀現場！將接檔《請融化我》於11月首播

今年（2019年）下半年期待作之一《愛的迫降》，將於本月（8月）底前往瑞士取景拍攝。劇組於近期公開主演玄彬、孫藝珍、金正鉉和徐智慧等劇本閱讀現場，引發關注。
《愛的迫降》為熱門劇集《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》朴智恩作家新作，與《火星生活》、《羅曼史是別冊附錄》李政孝導演合作。描述某天因遭受颶風及滑翔傘事故、在北韓不得不進行緊急迫降的財閥女繼承人尹世莉（孫藝珍 飾），及因為愛她而將她好好隱匿並守護著的特級軍官李正赫（玄彬 飾），兩個不同世界的人的愛情故事。將接檔池昌旭、元真兒主演的週末劇《請融化我》後播出，預計11月首播。
除曾合作過電影《極智對決》的玄彬、孫藝珍外，徐智慧飾演「徐丹」，是李正赫的未婚妻。她的父親是位居高位的政治軍人，母親則是平壤最高級的百貨商場社長，擁有雄厚財力和優越外貌。但比起自己所擁有的背景，她是依靠自己的實力登上頂端的人物；金正鉉飾演「具俊熙」，他是韓國社交圈如彗星般升起的年輕企業家，性格溫和、聰明、能言善道，是一位超級富豪。某天，他突然銷聲匿跡並與劇中各種人物產生聯繫，推動劇情發展。
吳萬石飾演朝鮮軍官「趙哲剛」，與李正赫處於對立關係；金善映飾演「羅月淑」，是把丈夫的晉升視為自己的成功的北韓版賢內助，想讓丈夫晉升並期望能再次回到平壤生活。在軍官宿舍的人們眼中，她是一位愛管閒事的人民班長，也是「假消息生產地」。
（圖片來源：tvN《愛的迫降》）
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