玄彬、孙艺珍等主演tvN新剧《爱的迫降》公开剧本阅读现场！将接档《请融化我》於11月首播

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今年（2019年）下半年期待作之一《爱的迫降》，将於本月（8月）底前往瑞士取景拍摄。剧组於近期公开主演玄彬、孙艺珍、金正铉和徐智慧等剧本阅读现场，引发关注。



《爱的迫降》为热门剧集《来自星星的你》、《蓝色海洋的传说》朴智恩作家新作，与《火星生活》、《罗曼史是别册附录》李政孝导演合作。描述某天因遭受飓风及滑翔伞事故、在北韩不得不进行紧急迫降的财阀女继承人尹世莉（孙艺珍 饰），及因为爱她而将她好好隐匿并守护著的特级军官李正赫（玄彬 饰），两个不同世界的人的爱情故事。将接档池昌旭、元真儿主演的周末剧《请融化我》后播出，预计11月首播。



除曾合作过电影《极智对决》的玄彬、孙艺珍外，徐智慧饰演「徐丹」，是李正赫的未婚妻。她的父亲是位居高位的政治军人，母亲则是平壤最高级的百货商场社长，拥有雄厚财力和优越外貌。但比起自己所拥有的背景，她是依靠自己的实力登上顶端的人物；金正铉饰演「具俊熙」，他是韩国社交圈如彗星般升起的年轻企业家，性格温和、聪明、能言善道，是一位超级富豪。某天，他突然销声匿迹并与剧中各种人物产生联系，推动剧情发展。

吴万石饰演朝鲜军官「赵哲刚」，与李正赫处於对立关系；金善映饰演「罗月淑」，是把丈夫的晋升视为自己的成功的北韩版贤内助，想让丈夫晋升并期望能再次回到平壤生活。在军官宿舍的人们眼中，她是一位爱管闲事的人民班长，也是「假消息生产地」。

（图片来源：tvN《爱的迫降》）

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