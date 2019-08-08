新劇《喜歡的話請響鈴》主預告公開，仰賴APP後你是否忘了怎麼表達喜歡？

主角們的人物海報也太唯美了吧～！八月真的很期待這一齣Netflix新劇。（主角名單：金所炫、鄭家藍、宋康）
Netflix原創校園青春劇《喜歡的話請響鈴》（Love Alarm），在昨日公開了本齣劇的主要預告，主演金所炫、鄭家藍、宋康的「三角關係」與「戀愛鈴APP」之間，甚至延伸出了社會問題。
《喜歡的話請響鈴》改編自人氣網漫，講述在高科技智慧型手機充斥的現代，只要安裝一個APP程式，身邊有喜歡的人靠近10公尺內APP就會響起提醒，是一部浪漫溫馨的愛情故事。
▼金所炫飾演平凡卻擁有許多秘密的「金朝晀」，從小失去父母，不停努力賺錢的打工女孩。
▼鄭家藍飾演品行學兼優的模範生「李惠永」，學業與運動都相當優秀，很會照顧人，與黃善宇一起生活。
▼宋康飾演渴望愛的富家子弟「黃善宇」，想法像孩子一般單純、感情也相當直接，親了好友李惠永喜歡的金朝晀。
▼主預告中，雖然有了輕易可以得知喜歡心意的「戀愛鈴APP」，卻也因此延伸了更多社會問題，尤其是青春期更為敏感對待此事，這一波預告裡讓觀眾感受到了男主之間的友情牽絆，女主金朝晀究竟會如何選擇？
Netflix新劇《喜歡的話請響鈴》將在8月22日首播。
（圖自：官方劇照）
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