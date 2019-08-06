SJ金希澈＆TWICE MOMO被爆已經戀愛兩年！SM：「只是平常親近的前後輩，戀愛傳聞並不是事實！」
明星 2019年8月6日 星期二10:37 Yuan
今日，據「marketnews」報導，SJ希澈＆TWICE MOMO已經戀愛兩年。
據報導：「兩人是在2017年一起出演某電視節目認識的，此後兩人已經交往了兩年，兩人的關係非常親密，TWICE的成員們都知道。」而曾多次在公開場合表達對TWICE MOMO喜愛的金希澈，還親自邀請MOMO擔任他與閔庚勳演唱的《Sweet Dream》MV女主角，接獲邀約的MOMO也一口答應。
在節目中毫不吝嗇展現好交情的兩人捲入戀愛說，也備受關注。對此，SM＆JYP皆回應：「正在確認中！」
＊最新：SM方面：「Super Junior金希澈和TWICE MOMO只是平常比較親近的前後輩，戀愛傳聞並不是事實！」
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留言/評論
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＊最新：SM方面：「#SuperJunior #金希澈 和 #TWICE #MOMO 只是平常比較親近的前後輩，戀愛傳聞並不是事實！」
37分前
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如果是真的，那就好，祝福。畢竟希澈也老大不小了。
47分前
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哈哈真的就太好了👍👍❤️我們家阿澈好好幸福下去吧！
1小時前
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