《醫生耀漢》池晟為父親決定接拍！女兒預約讓他看病

SBS電視劇《醫生耀漢》昨日舉辦記者會，主要演員池晟、李世榮、李奎炯與導演都參與其中。7月19日開始播出的《醫生耀漢》，劇情內容相當豐富吸引觀眾，每一集所透露出的線索，有關於主角們的過往，也令觀眾們越看越愛。《醫生耀漢》描述麻醉痛症醫學科的醫師們的故事，充滿社會寫實性的醫療現場以及長久以來大眾爭論的安樂死（尊嚴死）議題，也是韓國首部電視劇作品大膽討論這樣的內容，最高收視率目前也寫下12.3％的紀錄，可望持續上升中。
池晟在MBC電視劇《New Heart嶄新的心》之後睽違12年再度披上醫師白袍，以《醫生耀漢》回歸，他對於為何選擇這個角色也做出說明。他表示並非因為這角色是個天才醫師，而是這個角色車耀漢帶著自己的過往傷痛治療患者，是一部很吸引人的作品。“其實像我一樣患有先天性脊柱分離症滿多的，也默默戰勝了許多部份，所以對於痛症醫學科很有共鳴，也十分理解車耀漢醫師的心。而我本人演出無痛症的情況，覺得某種程度上很有魅力但也覺得得演起來有點難度。”
池晟也提到一年半前，自己的父親接受了心臟移植手術，而他就是一位患者的家屬，這樣的立場也是促成他選擇這部作品的原因。“一年半前左右父親心臟不適，接受了手術還是會停止跳動，甚至吃飯吃到一半，運動到一半也會突然心臟停止而暈倒，進行心肺復甦術急救，於是醫師有詢問是否願意接受移植。”
“我也詢問父親，他說「兒子讓我做我就做」，但我應該無法決定這問題，作為一個兒子，看著父親痛苦總該做點什麼，所以接受移植手術，但這樣的手術有超過80％以上的死亡率，送父親進入手術房時，還邊哭邊與父親說了「下輩子我會為您做得更好」，現在父親健康地像一位超人了。雖然身體不舒服但只要延續生命，子孫們看了就會感到幸福，也因此我找不到不接這部戲的理由，身為演員能訴說能演出，有家人父母也健康的生活著，人生就有價值就感到幸福。”
至於劇中討論的尊嚴死這個題材，池晟說：“透過我們的《醫生耀漢》了解到生命的高貴價值與尊嚴，也進而檢討我們的社會現況，多點警覺性。我個人來說總覺得表現不夠，能表現的只有真誠。”池晟也透露太太李寶英都準時收看這部戲，也給他諸多批評與稱讚，是位非常可靠的支持者。“她給我很多幫忙，也給了我勇氣，拍戲累了回到家喘了口氣，看看劇本她就過來鼓勵我，給我力量。收視率飆高她比我更開心，收視率降低了她更替我擔憂，非常感謝她。”池晟與李寶英夫妻的互動真是甜煞眾人。
“就連女兒也一樣在收看，還問我「我如果生病了爸爸也能幫我治療嗎？」我只好回答她「爸爸不能打針只能給妳藥」，她還追問是真的嗎？我在女兒心目中似乎是真正的醫生了，覺得有點開心。”池晟也提到女兒看了電視劇後與他的對話。《醫生耀漢》收視節節高升，後續劇情更令人期待。
照片: TVDaily / SBS
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