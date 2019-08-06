《医生耀汉》池晟为父亲决定接拍！女儿预约让他看病

SBS电视剧《医生耀汉》昨日举办记者会，主要演员池晟、李世荣、李奎炯与导演都参与其中。7月19日开始播出的《医生耀汉》，剧情内容相当丰富吸引观众，每一集所透露出的线索，有关於主角们的过往，也令观众们越看越爱。《医生耀汉》描述麻醉痛症医学科的医师们的故事，充满社会写实性的医疗现场以及长久以来大众争论的安乐死（尊严死）议题，也是韩国首部电视剧作品大胆讨论这样的内容，最高收视率目前也写下12.3％的纪录，可望持续上升中。
池晟在MBC电视剧《New Heart崭新的心》之后睽违12年再度披上医师白袍，以《医生耀汉》回归，他对於为何选择这个角色也做出说明。他表示并非因为这角色是个天才医师，而是这个角色车耀汉带著自己的过往伤痛治疗患者，是一部很吸引人的作品。“其实像我一样患有先天性脊柱分离症满多的，也默默战胜了许多部份，所以对於痛症医学科很有共鸣，也十分理解车耀汉医师的心。而我本人演出无痛症的情况，觉得某种程度上很有魅力但也觉得得演起来有点难度。”
池晟也提到一年半前，自己的父亲接受了心脏移植手术，而他就是一位患者的家属，这样的立场也是促成他选择这部作品的原因。“一年半前左右父亲心脏不适，接受了手术还是会停止跳动，甚至吃饭吃到一半，运动到一半也会突然心脏停止而晕倒，进行心肺复苏术急救，於是医师有询问是否愿意接受移植。”
“我也询问父亲，他说「儿子让我做我就做」，但我应该无法决定这问题，作为一个儿子，看著父亲痛苦总该做点什么，所以接受移植手术，但这样的手术有超过80％以上的死亡率，送父亲进入手术房时，还边哭边与父亲说了「下辈子我会为您做得更好」，现在父亲健康地像一位超人了。虽然身体不舒服但只要延续生命，子孙们看了就会感到幸福，也因此我找不到不接这部戏的理由，身为演员能诉说能演出，有家人父母也健康的生活著，人生就有价值就感到幸福。”
至於剧中讨论的尊严死这个题材，池晟说：“透过我们的《医生耀汉》了解到生命的高贵价值与尊严，也进而检讨我们的社会现况，多点警觉性。我个人来说总觉得表现不够，能表现的只有真诚。”池晟也透露太太李宝英都准时收看这部戏，也给他诸多批评与称赞，是位非常可靠的支持者。“她给我很多帮忙，也给了我勇气，拍戏累了回到家喘了口气，看看剧本她就过来鼓励我，给我力量。收视率飙高她比我更开心，收视率降低了她更替我担忧，非常感谢她。”池晟与李宝英夫妻的互动真是甜煞众人。
“就连女儿也一样在收看，还问我「我如果生病了爸爸也能帮我治疗吗？」我只好回答她「爸爸不能打针只能给你药」，她还追问是真的吗？我在女儿心目中似乎是真正的医生了，觉得有点开心。”池晟也提到女儿看了电视剧后与他的对话。《医生耀汉》收视节节高升，后续剧情更令人期待。
照片: TVDaily / SBS
Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究