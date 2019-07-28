【韓國暴政體制，孕育出一代「惡魔警官」李根安】

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80 年代韓國在軍事獨裁體制下，除了孕育出一批好勇鬥狠的「白骨團」以外，還有容讓了一位喪心病狂，並肆意向學生嚴刑拷打的「魔警」在警隊存在，他就是前警官「李根安」（이근안）。

當年擁有巨臂、寬闊肩膀與古銅色臉的李根安，在軍事獨裁時期，作為警察，以嚴型拷問爭取民主的學生和示威者的拷問手段而惡名昭彰。70 年代以巡警身份加入韓國警隊以後，由於主要負責處理「反共」領域的工作，李根安因而一直隱藏身份。直至 84 年晉升為警監，並以嚴刑向學生逼供的手法聞名後，他的地位便慢慢提升，亦開始聲名大噪。

後來，因為他對待學生手法特別冷血凶狠，逼令大批學生領袖簽署虛假的自首書，成功鎮壓示威活動，因而當年韓國警圈曾經傳出「沒有李根安，反共調查便無法進行」的說法，使他的「虐囚」形象，更臭名遠播。而李根安在 80 年代為全斗煥政權效力期間，因其強硬鐵腕手段，亦使他深得得到了政府的庇護，而且曾經多番獲得政權頒發的嘉勉獎項。



當然像李根安這樣在警隊、檢察院、安企部與軍隊偵查機關中「顧問人員」多不勝數，不少甚至連姓名等身份也不清楚。 但是，在韓國警隊歷史上，曾經留下「顧問技術員」惡名的警官，包括李根安在內的其實只屬極少數，再加上李根安亦曾被傳召至法庭受審，還有數十年來，大量曾被他虐打受傷，甚至被殺害的異見人士，他們的遺屬和民間團體接連不斷地向他提出數之不盡的訴訟，發動鬥爭爭取平反，因而李根安是鮮有的一位警官，在韓國社會上如此惡名遠揚。



而據當時親歷酷刑的受害人回憶，李根安是一位冷血的盤問專家，用棍棒毆打已是最能忍受的一種酷刑。除此之外，他使用的拷打方式多樣又毒辣，不僅是不讓受害人睡覺，水刑和電刑也是基本的拷問手段，另外，像「烤雞」（般把囚禁人士的手腳同時綁在木棍上，讓身體邊凌空邊被灌水拷打，也是李根安研發的毒辣手腕。而最讓男性受害者感到痛苦，就是他會發狂地把圓珠筆芯，插進囚禁者的尿道裡，令他們的尿道發炎，或是使尿液倒流而破壞腎臟，都是李根安駭人聽聞的施暴方式。



眾多名曾經不幸遭受李根安虐待的示威者中，被譽為韓國「民主化之父」的當年學運領袖「金槿泰」，便是最鉅細無遺的一位，曾經公開地憶述自己受李根安如何嚴刑拷問的受害人。他曾經說過當中的情形：「他使用電刑，讓強烈的電流通過我的身體，為了抵抗，我忍著痛楚，並以牙齒咬緊舌頭。過後，一種頭像要裂開的疼痛襲來，再加上蜂擁而至的恐懼感，還有死亡的陰影，簡直是比死更難受 ...」



遭到他拷問的學生，不少也抵受不著這些虐待，而逼不得已地屈服並撰寫虛假的自首書，帶着間諜的罪名，含冤被關押在教導所裡。出獄後，直到民主化成功之前，他們還受到警察及情報機關的嚴密監視。而因拷問而造成的創傷後遺症，殘障當然有，不少亦自此患上嚴重的精神問題， 當中有些人更因無法忍受後遺症而自殺，足見李根安所犯下的道德罪行，簡直是滅絕人性。

一切的改變，自於 1987 年 6 月 29 日，當韓國民主化成功推翻獨裁政權，並建立民主體利以後，形勢便出現變化。1988 年年底，曾被李根安拷問受傷的金槿泰，首次向法院提出訴訟，控告李根安。一年後，民主化後的檢察院便開始組織一隊「李根安專案抓捕小組」，負責處理針對他曾經犯下虐殺罪的案件。只是，無論是曾經傳出過他已自殺，或是已偷渡至別國，又或是已整容成另一模樣，一段頗長的日子，調查小組都無法找出李根安的下落。直至十年後的 1999 年，他突然出現水原地方檢察廳城南支廳門前，決定向檢方自首，他才被正式問罪，而結果法院當年判處他 7 年徒刑。當年，他在監獄前，向傳媒曾言：「自己對社會感到很愧疚，希望以後將努力過著有信仰的生活。」



7 年過後，2006 年，李根安刑滿出獄。當時，他曾經寫到：「很抱歉在社會上引起了爭議， 那個時代我以爲自己是愛國，但現在看來卻是逆賊。」其後，宣稱獲得信仰的李根安，在大韓耶穌教長老會上，成爲了正式的牧師，而他亦曾在出獄後，按金槿泰的回憶所說，曾經遇到了出獄的李根安。當時李根安哭着請求他的原諒，但據金槿泰所言，由於李根安哭的樣子太假，令人難以信服他已誠心改過，所以沒能原諒他。而後來，他亦曾因說過「我不是拷問技術者，我是愛國者」與「愛國不是可以推給別人的事情，即使現在馬上回到那個時候，我也會如昔日一樣工作」，招惹起不少國民的怒火，亦令人難以相信他已改過自身。

結果，2012 年金槿泰的離世，生前他沒有原諒過李根安，而李根安因為其過去的經歷，使安排他擔任牧師的教團受到指責。因而，當時大韓耶穌教長老會最後表示，不承認他為正式的牧師。

如李根安般喪盡天良的人物出現，正因為獲得暴政的包容，才能為韓國社會帶來如此難以癒合的創傷。

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參考：https://bit.ly/2XNej1C

本文由香港中文大學講師 Steve Chung 鍾樂偉授權刊登

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