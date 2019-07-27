「我真的超討厭這個！」愛豆們打死也不吃的食物

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雖然我們從小就被教育不能挑食，但真的做不到啊，小編最痛恨的就是蠶豆和韭菜。 粉絲們一位喝著露水長大的愛豆們其實也有不吃的食物。

EXO 伯賢



伯賢最討厭的就是黃瓜和茄子，尤其是黃瓜，甚至連帶有黃瓜香的肥皂就不愛用。 吃東西遇到黃瓜時一定會挑出來，小時候媽媽為了讓他吃黃瓜，曾經說若是吃了就多給零花錢。

姜丹尼爾



看起來完全不挑食的姜丹尼爾其實不喜歡吃貝殼類食物，因為吃海鮮過敏而不得不放棄美味的貝殼。 小時候曾經因為吃到漢堡裡的蝦而過敏被送醫。

Red Velvet Irene



Irene竟然不吃韓國人最愛的宵夜之一-炸雞，但卻代言了炸雞廣告，這是什麼命運安排啊。 Irene之所以不喜歡炸雞是因為小時候有一次媽媽點了一周的炸雞外賣，吃到Irene拉肚子，從此以後看到炸雞Irene就會反胃。

TWICE MOMO



TWICE成員中最喜歡吃卻也是最挑食的人就是MOMO了，她竟然討厭水和西瓜、香瓜等水分充足的水果。 子瑜曾為了MOMO的健康讓她多喝水，最終卻敗下陣來再也沒勸過MOMO。 不管是在日本還是韓國，西瓜真的超級貴啊。

INFINITE L



炸醬麵，韓國人最愛的中餐之一，L卻完全喜歡不起來。 小時候有次過生日，L因為吃了炸醬麵而噎住，從那時起就再也不碰炸醬麵了。 不過拍攝電視劇《漢摩拉比小姐》當時，L為了拍戲痛苦吃下炸醬麵，讓不少粉絲心疼啊。

ASTRO 文彬



有著吃貨美名的文彬喜歡的美食有千千萬，討厭的食物也有不少，豆腐就首當其衝，紅豆、雞蛋、生魚片也通通不碰，這是個專業挑食家了，甚至表示「雖然豆腐很有營養，但是和我八字不合」。

「題材：allets」

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