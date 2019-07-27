「我真的超讨厌这个！」爱豆们打死也不吃的食物

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虽然我们从小就被教育不能挑食，但真的做不到啊，小编最痛恨的就是蚕豆和韭菜。 粉丝们一位喝著露水长大的爱豆们其实也有不吃的食物。

EXO 伯贤



伯贤最讨厌的就是黄瓜和茄子，尤其是黄瓜，甚至连带有黄瓜香的肥皂就不爱用。 吃东西遇到黄瓜时一定会挑出来，小时候妈妈为了让他吃黄瓜，曾经说若是吃了就多给零花钱。

姜丹尼尔



看起来完全不挑食的姜丹尼尔其实不喜欢吃贝壳类食物，因为吃海鲜过敏而不得不放弃美味的贝壳。 小时候曾经因为吃到汉堡里的虾而过敏被送医。

Red Velvet Irene



Irene竟然不吃韩国人最爱的宵夜之一-炸鸡，但却代言了炸鸡广告，这是什么命运安排啊。 Irene之所以不喜欢炸鸡是因为小时候有一次妈妈点了一周的炸鸡外卖，吃到Irene拉肚子，从此以后看到炸鸡Irene就会反胃。

TWICE MOMO



TWICE成员中最喜欢吃却也是最挑食的人就是MOMO了，她竟然讨厌水和西瓜、香瓜等水分充足的水果。 子瑜曾为了MOMO的健康让她多喝水，最终却败下阵来再也没劝过MOMO。 不管是在日本还是韩国，西瓜真的超级贵啊。

INFINITE L



炸酱面，韩国人最爱的中餐之一，L却完全喜欢不起来。 小时候有次过生日，L因为吃了炸酱面而噎住，从那时起就再也不碰炸酱面了。 不过拍摄电视剧《汉摩拉比小姐》当时，L为了拍戏痛苦吃下炸酱面，让不少粉丝心疼啊。

ASTRO 文彬



有著吃货美名的文彬喜欢的美食有千千万，讨厌的食物也有不少，豆腐就首当其冲，红豆、鸡蛋、生鱼片也通通不碰，这是个专业挑食家了，甚至表示「虽然豆腐很有营养，但是和我八字不合」。

「题材：allets」

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