這奇跡....就是死亡？《香水》難道會是悲劇？！還未看的你快趕緊記住這3大看點～

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「渣男專業戶」申成祿的最新韓劇《香水》昨晚在韓國已經大結局了，最終看點又有哪些呢？ 下面就和小編一起看看吧！

《香水》講述了曾為了家庭獻出自己了整個人生，結果家庭卻慘遭掠奪而陷入絕望的中年女人和一個因無法鼓起勇氣而猶猶豫豫不敢往前邁出一步的男人迎來「第二次人生」的故事，憑藉笑中帶淚，淚中藏著溫暖悸動的劇情打動了無數觀眾。

而上一集中，徐伊道（申成祿 飾）看到閔藝林（高媛熙 飾）變身為閔在熙（河在淑 飾演）的過程後備受打擊。而徐易道、閔藝林、閔在熙最後將何去何從，帶來幸運的香水又是什麼呢？

●1. 徐易道目睹變身魔法？！



徐易道向暗戀了29年的閔在熙求婚被拒絕，向閔藝林告白想要並肩走向未來又被拒絕。 備受打擊的徐易道寄情於時裝週治療情傷，卻從金填景處得知閔藝林被金泰俊（趙漢哲 飾）綁架的消息，立馬前去營救。 沒能噴香水的閔藝林變成了閔在熙，徐易道正好看到了這一過程，震驚不已，幾個月裡占滿自己全身心、狠心甩了自己的兩個女人竟然是同一人。 玻璃心的徐易道該如何接受這一事實呢？ 29年的暗戀又將如何發展呢？

●2 被奇跡香水召喚而來的閔藝林=閔在熙的人生結局是？



閔藝林被徐易道告白之後，為了抓住最後的希望，決定和朴俊龍一起去找送來奇跡香水的極樂快遞，最終遇到了快遞爺爺（李浩才 飾）。 然而快遞爺爺卻在20年前就得了老年癡呆，不可能在5個月前給閔在希送快遞。 那麼到底是誰送來了奇跡香水呢？ 香水所剩不多，閔藝林卻又不時流鼻血、嘔吐不止，而香水下方的標籤上竟然還寫著「這個奇跡.... 死亡」，難道是在暗示好不容易迎來第二輪人生的香水，最終的代價是死亡？

●3 世界時裝週！



回到20代的閔在熙活著只為了一個目標，用閔藝林的名字為自己重活一次，不再早早嫁人，而是想要成為一名模特。參加模特新人大賽的閔在熙，想要成為TOP2，這樣就能參加前兩名才有的特權「E-Do世界時裝周」。當她聽到徐易道的那句「有了你我的時尚才能完成」之後，為了能夠站上T台而不斷努力著。 上一集中，閔藝林在復活賽中成功「復活」，她是否能夠登頂TOP2，參加世界時裝週，完成自己的夢想呢？

「圖：《香水》」

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