因涉嫌诈欺13亿被起诉？李尚敏通过官方立场进行反驳，HAHA、张成奎等人声援表示信任！ 新剧《很便宜，千里马超市》五主演选角完成，由李东辉、金炳哲、郑惠成领衔主演 X1队长韩胜宇当选「态度和生活端正的练习生」第一位 这奇迹....就是死亡？《香水》难道会是悲剧？！还未看的你快赶紧记住这3大看点～ 美了这么多年你不累吗？润娥：有时候照镜子也会觉得自己很美XD 粉丝为BY9成功募款1亿韩元助力出道！世界观＆LOGO全都设计好了～ EXO公开日本巡演场地，却引发众怒：公司要钱不要命！ 成勋新加坡海滩写真公开：自认还不是《我独自生活》正式彩虹会员！？ IU竟「倒贴」关注高冷社长张满月！？网民：想要热度自己去发歌XD

「渣男专业户」申成禄的最新韩剧《香水》昨晚在韩国已经大结局了，最终看点又有哪些呢？ 下面就和小编一起看看吧！

《香水》讲述了曾为了家庭献出自己了整个人生，结果家庭却惨遭掠夺而陷入绝望的中年女人和一个因无法鼓起勇气而犹犹豫豫不敢往前迈出一步的男人迎来「第二次人生」的故事，凭藉笑中带泪，泪中藏著温暖悸动的剧情打动了无数观众。

而上一集中，徐伊道（申成禄 饰）看到闵艺林（高媛熙 饰）变身为闵在熙（河在淑 饰演）的过程后备受打击。而徐易道、闵艺林、闵在熙最后将何去何从，带来幸运的香水又是什么呢？

●1. 徐易道目睹变身魔法？！



徐易道向暗恋了29年的闵在熙求婚被拒绝，向闵艺林告白想要并肩走向未来又被拒绝。 备受打击的徐易道寄情於时装周治疗情伤，却从金填景处得知闵艺林被金泰俊（赵汉哲 饰）绑架的消息，立马前去营救。 没能喷香水的闵艺林变成了闵在熙，徐易道正好看到了这一过程，震惊不已，几个月里占满自己全身心、狠心甩了自己的两个女人竟然是同一人。 玻璃心的徐易道该如何接受这一事实呢？ 29年的暗恋又将如何发展呢？

●2 被奇迹香水召唤而来的闵艺林=闵在熙的人生结局是？



闵艺林被徐易道告白之后，为了抓住最后的希望，决定和朴俊龙一起去找送来奇迹香水的极乐快递，最终遇到了快递爷爷（李浩才 饰）。 然而快递爷爷却在20年前就得了老年痴呆，不可能在5个月前给闵在希送快递。 那么到底是谁送来了奇迹香水呢？ 香水所剩不多，闵艺林却又不时流鼻血、呕吐不止，而香水下方的标签上竟然还写著「这个奇迹.... 死亡」，难道是在暗示好不容易迎来第二轮人生的香水，最终的代价是死亡？

●3 世界时装周！



回到20代的闵在熙活著只为了一个目标，用闵艺林的名字为自己重活一次，不再早早嫁人，而是想要成为一名模特。参加模特新人大赛的闵在熙，想要成为TOP2，这样就能参加前两名才有的特权「E-Do世界时装周」。当她听到徐易道的那句「有了你我的时尚才能完成」之后，为了能够站上T台而不断努力著。 上一集中，闵艺林在复活赛中成功「复活」，她是否能够登顶TOP2，参加世界时装周，完成自己的梦想呢？

「图：《香水》」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻