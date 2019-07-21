聽起來很奇葩但好想嘗嘗看！紅豆沙豆漿冷麵，鹹甜黨又打起來了
旅遊 2019年7月21日 星期日12:15 Rui
天氣逐漸熱起來，除了以熱制熱的參雞湯之外，韓國人此時最愛的就是各種冷麵了。 除了冰爽的牛肉高湯冷面，香辣可口的拌面之外，豆漿冷面也是很不錯的選擇。 不過，現代人口味越來越刁鑽，商家就不斷推陳出新，今年夏天最火爆的竟然是一種獨特又奇葩的冷麵。
今天要說的就是紅豆沙豆漿冷麵！！ 聽到這個名字就讓人眼前一黑，這是麵條呢還是飯後甜點呢？？？
香濃的豆漿湯底搭配冰爽的麵條，小麥香氣和豆香在口腔裡碰撞，打造出前所未有的好味道，哪怕是炎炎夏日毫無食欲，只要喝上一口就能大大刺激味蕾。而新上市的紅豆沙豆漿冷麵則是在原有的基礎上，放上一塊綿密的紅豆沙。 煮到開花的紅豆，去皮，磨成粗沙，帶有顆粒感，吃起來才更有味道。
將紅豆沙融入白色的豆漿中，湯汁變成可口的朱紅色，像是在喝超級養生的紅豆豆漿。
在韓國，豆漿冷麵也分「鹹甜黨」。 有人喜歡吃鮮香的鹹味，有人更愛甜滋滋的香甜味。 不知道這道獨特的紅豆沙豆漿冷麵會不會又引發一番鹹甜黨大戰呢？
「圖：instagram」
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