听起来很奇葩但好想尝尝看！红豆沙豆浆冷面，咸甜党又打起来了
旅游 2019年7月21日 星期日12:15 Rui
天气逐渐热起来，除了以热制热的参鸡汤之外，韩国人此时最爱的就是各种冷面了。 除了冰爽的牛肉高汤冷面，香辣可口的拌面之外，豆浆冷面也是很不错的选择。 不过，现代人口味越来越刁钻，商家就不断推陈出新，今年夏天最火爆的竟然是一种独特又奇葩的冷面。
今天要说的就是红豆沙豆浆冷面！！ 听到这个名字就让人眼前一黑，这是面条呢还是饭后甜点呢？？？
香浓的豆浆汤底搭配冰爽的面条，小麦香气和豆香在口腔里碰撞，打造出前所未有的好味道，哪怕是炎炎夏日毫无食欲，只要喝上一口就能大大刺激味蕾。而新上市的红豆沙豆浆冷面则是在原有的基础上，放上一块绵密的红豆沙。 煮到开花的红豆，去皮，磨成粗沙，带有颗粒感，吃起来才更有味道。
将红豆沙融入白色的豆浆中，汤汁变成可口的朱红色，像是在喝超级养生的红豆豆浆。
在韩国，豆浆冷面也分「咸甜党」。 有人喜欢吃鲜香的咸味，有人更爱甜滋滋的香甜味。 不知道这道独特的红豆沙豆浆冷面会不会又引发一番咸甜党大战呢？
「图：instagram」
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