白種元在Youtube頻道上傳「泡菜飯開出了PO」單人食譜！拍攝前，還親自打電話徵求總公司同意 XD
綜藝 2019年7月18日 星期四13:52 Yuan
《姜食堂2》中，P.O製作的「泡菜飯開出了PO」受到了許多客人的喜愛，相信許多觀眾也都想要跟著做這道料理吧？
近日，白種元終於在他的Youtube頻道「白種元的料理秘笈」上傳了這道料理的單人食譜啦！雖然是他開發的食譜，但他也先打電話詢問「總公司」，羅PD也爽快回應：「啊～是在說老師的Youtube頻道嗎？當然啦老師，這可是老師你創造的食譜，您能再示範一次最好了！」
要準備的食材有：白飯、紫菜、芝麻、濃醬油、泡菜、黃砂糖、玉米粒、莫札瑞拉起司，辣椒粉、油、大蔥
放入油後，加入1/2杯大蔥 → 1/3杯泡菜 → 一大勺的濃醬油 → 一小勺的黃砂糖，開始翻炒
接著一大勺辣椒粉 ，白種元老師：「辣椒粉一放下去必須要好好攪拌，辣椒粉搞不好會燒起來，焦了就不行了。炒出辣椒油的程度，讓辣椒粉和油混合，香味上來的話就可以了。」
將炒好的泡菜放到碗裡面，加入一碗白飯攪拌
攪拌後放入平底鍋（為了之後讓飯順利滑下來，請使用不沾鍋）剷平，在飯裡面放上1/2杯莫札瑞拉起司、1/2杯玉米粒，蓋上鍋蓋約3分鐘之後打開。
最後就是將泡菜飯翻成一半裝在盤子裡，再擺上紫菜、芝麻，這樣就完成了啦！
而白種元在頻道中也很詳細的講解，如果想要試試看「泡菜飯開出了PO」的觀眾們，可以去看一下影片～
（圖：백종원의 요리비책、tvN《姜食堂2》）
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