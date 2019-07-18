白种元在Youtube频道上传「泡菜饭开出了PO」单人食谱！拍摄前，还亲自打电话徵求总公司同意 XD
综艺 2019年7月18日 星期四13:52 Yuan
《姜食堂2》中，P.O制作的「泡菜饭开出了PO」受到了许多客人的喜爱，相信许多观众也都想要跟著做这道料理吧？
近日，白种元终於在他的Youtube频道「白种元的料理秘笈」上传了这道料理的单人食谱啦！虽然是他开发的食谱，但他也先打电话询问「总公司」，罗PD也爽快回应：「啊～是在说老师的Youtube频道吗？当然啦老师，这可是老师你创造的食谱，您能再示范一次最好了！」
要准备的食材有：白饭、紫菜、芝麻、浓酱油、泡菜、黄砂糖、玉米粒、莫札瑞拉起司，辣椒粉、油、大葱
放入油后，加入1/2杯大葱 → 1/3杯泡菜 → 一大勺的浓酱油 → 一小勺的黄砂糖，开始翻炒
接著一大勺辣椒粉 ，白种元老师：「辣椒粉一放下去必须要好好搅拌，辣椒粉搞不好会烧起来，焦了就不行了。炒出辣椒油的程度，让辣椒粉和油混合，香味上来的话就可以了。」
将炒好的泡菜放到碗里面，加入一碗白饭搅拌
搅拌后放入平底锅（为了之后让饭顺利滑下来，请使用不沾锅）铲平，在饭里面放上1/2杯莫札瑞拉起司、1/2杯玉米粒，盖上锅盖约3分钟之后打开。
最后就是将泡菜饭翻成一半装在盘子里，再摆上紫菜、芝麻，这样就完成了啦！
而白种元在频道中也很详细的讲解，如果想要试试看「泡菜饭开出了PO」的观众们，可以去看一下影片～
（图：백종원의 요리비책、tvN《姜食堂2》）
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