韓國掀起「抵制日貨」示威，卻沒想到拍攝者用佳能相機、示威者穿日本品牌？

近日，日本對韓國的制裁，引起了韓國國內「抵制日貨」的浪潮。
由於日本政府對韓國採取「經濟報復」措施，限制向韓國出口半導體材料，近期，韓國國內「抵制日貨」的聲音加大，且有發酵之勢。 韓國民眾在青瓦台官網上請願要求政府採取反制措施，已經有不少明星聲援該活動，並公開宣佈不再購買日本品牌或日本製造的產品。
前不久，韓國某論壇上出現題為「一同參與抵制日貨行動」的帖子，並附有「抵制日貨清單」，數百名網友留言，表示支援發帖者的行動。 該名單旨在敦促使用者加入抵制。 名單包括迪桑特（Descente）、優衣庫(Uniqlo)、大創（Daiso）、麒麟（KIRIN）和松下(Panasonic)等日本品牌。還有一名網友，在其個人網站上傳了詳細的「抵制日貨清單」。 清單分為6大類，包括：「戰犯企業」、電子、相機、汽車、摩托車和自行車。 被拉黑的品牌多達數十個，如尼康、尼桑、松下、索尼、佳能、豐田、本田、夏普、斯巴達等。
還有其他一大批韓國網友在平台上呼籲「抵制日貨」，除了不買產品外，還打算不去日本旅遊消費，並呼籲其他國家也對日本實施貿易制裁。 部分網友在優衣庫等店面表示抗議不滿。
韓國的抵日情緒愈發嚴重，日本媒體也沒閑著。 日媒指出日前在駐韓日本大使館門外的示威活動中，他們發現韓國人使用的相片是用Canon EOS-1D X Mark II 拍攝，質疑韓國不太可能完全排除日本產品。
而還有人發現，前不久在有韓國民眾在日本企業前進行一人示威，但他身上所穿的衣服卻是日本知名插畫師NORITAKE的品牌。 因此有不少網民表示，示威者可能自己都沒有意識到衣服的問題，況且全球經濟一體化，生活中真的無法完全杜絕其他國家的產品啊~
「圖：NATE」
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