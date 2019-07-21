韩国掀起「抵制日货」示威，却没想到拍摄者用佳能相机、示威者穿日本品牌？

近日，日本对韩国的制裁，引起了韩国国内「抵制日货」的浪潮。
由於日本政府对韩国采取「经济报复」措施，限制向韩国出口半导体材料，近期，韩国国内「抵制日货」的声音加大，且有发酵之势。 韩国民众在青瓦台官网上请愿要求政府采取反制措施，已经有不少明星声援该活动，并公开宣布不再购买日本品牌或日本制造的产品。
前不久，韩国某论坛上出现题为「一同参与抵制日货行动」的帖子，并附有「抵制日货清单」，数百名网友留言，表示支援发帖者的行动。 该名单旨在敦促使用者加入抵制。 名单包括迪桑特（Descente）、优衣库(Uniqlo)、大创（Daiso）、麒麟（KIRIN）和松下(Panasonic)等日本品牌。还有一名网友，在其个人网站上传了详细的「抵制日货清单」。 清单分为6大类，包括：「战犯企业」、电子、相机、汽车、摩托车和自行车。 被拉黑的品牌多达数十个，如尼康、尼桑、松下、索尼、佳能、丰田、本田、夏普、斯巴达等。
还有其他一大批韩国网友在平台上呼吁「抵制日货」，除了不买产品外，还打算不去日本旅游消费，并呼吁其他国家也对日本实施贸易制裁。 部分网友在优衣库等店面表示抗议不满。
韩国的抵日情绪愈发严重，日本媒体也没闲著。 日媒指出日前在驻韩日本大使馆门外的示威活动中，他们发现韩国人使用的相片是用Canon EOS-1D X Mark II 拍摄，质疑韩国不太可能完全排除日本产品。
而还有人发现，前不久在有韩国民众在日本企业前进行一人示威，但他身上所穿的衣服却是日本知名插画师NORITAKE的品牌。 因此有不少网民表示，示威者可能自己都没有意识到衣服的问题，况且全球经济一体化，生活中真的无法完全杜绝其他国家的产品啊~
「图：NATE」
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