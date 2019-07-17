今日（17日）有4部水木劇首播！KBS《JUSTICE》& MBC《新入史官丘海昤》& SBS《偵探醫生》& OCN《臨時制先生》

看到一波又一波的新劇…覺得自己沒有時間無聊！（大笑）#JUSTICE #新入史官丘海昤 #偵探醫生 #臨時制先生
KBS《JUSTICE》：由崔振赫、孫賢周、NaNa和朴成勳等主演，改編自同名網路小說，描述因不當金權交易而失去家人的律師，和燃起復仇之火像惡魔一樣的男人交易後所展開的故事。
MBC《新入史官丘海昤》：由申世景、車銀優、朴基雄、李知勳和朴智賢等主演，以動盪的19世紀初為背景，而受到性別歧視的女士們作為主人公，描述她們力圖改變「男女有別、貴賤之分」，也是桃源大君李林與手足無措的新人女士官具海玲的浪漫故事。
SBS《偵探醫生》：由朴真熙、奉太奎、李己雨等主演，描述「當死亡並不是自然現象而是人為因素，並不是事後治療而需要事前預防」時，出現的「偵探醫生」。將揭露不分理由、不問對象，有著無限波及效果的產業災害、人為環境災害、職業病的真相。
OCN《臨時制先生》：由尹鈞相、琴世祿、李濬榮和崔有華等人主演，描述有律師背景的契約制教師「奇武赫」，原本是勝訴率第一的超強律師，卻因為遇上校園的可疑殺人事件後，事業陷入低谷。為了恢復聲譽，化身為契約制的臨時教師進入該校任教。在挖掘事情真相的過程中，親眼目睹校內各式各樣的青少年犯罪，決心站出來替他們發聲。
（圖片來源：各大電視劇照）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究