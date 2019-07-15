姜至奐事件受害者遭第二次傷害...為什麼不直接打電話報警？律師：「手機沒有信號，打了13次都沒有成功！」
明星 2019年7月15日 星期一12:57 Yuan
14日，Channel A的《新聞A》報導了遭受姜至奐性暴力及性騷擾的受害者方面第二次傷害。
當時事件曝光後，不少網友都質疑為什麼沒有直接撥打電話報警，而是通過SNS向朋友求救。
受害者的代理法律通過採訪表示：「當時在姜至奐的家裡，受害者的手機是沒有信號的，只有特定的電信公司才能發信，受害者們最先撥打112報警，但是沒有成功接通。」更透露：「受害女性中的手機還留有撥打給包括所屬社相關人士、熟人的13次通話紀錄。」代理法律解釋道：「最終因為受害者無法通電話後，通過開放的WIFI向熟人發了SNS短訊，因此才由朋友代替受害者報警。」
此前，姜至奐和所屬社的兩名女職員在員工聚餐後，繼續到自己家裡喝酒。當晚他進入兩位女性睡覺的房間，對A某實施性侵，並對B某進行性騷擾。A某於當晚9點41分給在首爾的朋友發了短訊，姜至奐也在其光州家中被緊急逮捕。
12日，法院對姜至奐發佈了拘捕令，走出法院後他也向受害者道歉：「妹妹們（受害者）們通過報導的留言受到了很多的傷害，作為哥哥讓他們經歷了這樣字的情況，我感到很抱歉。」
（圖：Channel A、KBS、TVDaily）
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