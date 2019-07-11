f(x) Krystal鄭秀晶進軍大螢幕《呼喚老爸》
電影 2019年7月11日 星期四14:07 Erin
f(x)雖然許久沒有以團體活動，但成員各自的動向依舊備受粉絲們關心。f(x)出身的成員Krystal鄭秀晶即將進軍大螢幕，迎向全新挑戰。
Krystal將演出崔河那導演的獨立電影《呼喚老爸》並擔任主角，也將是她首度挑戰大螢幕演出，消息一出 立即引起話題討論。《呼喚老爸》這部電影討論時下年輕人現況，一位愛得火熱並因此懷孕的大學女生，在結婚的前夕尋找親生爸爸而展開一段有趣的旅程。
在這部電影作品中Krystal所演出的這個女大生，對任何人都不會輕易膽怯，想做的事情無論如何都必須達到，個性非常積極勇敢，當然也包含她面臨懷孕與結婚，這樣的人生大事前夕，遭遇許多不可預知的狀況，這個角色也逐漸成長，將散發出Krystal的獨特魅力。
Krystal鄭秀晶作為f(x)成員出道，也演出過不少電視劇作品《對我而言可愛的她》《繼承者們》《河伯的新娘》《機智牢房生活》《Player》等，一直都有相當可愛的魅力及個人色彩。特別在《機智牢房生活》中短髮的她，雖然戲份不算太多卻展現出相當重要的存在感，在《Player》中也挑戰動作戲演出，相當受到大家喜愛，當然相信粉絲們也非常期待她的
電影作品，即將展現更新穎的Krystal。
《呼喚老爸》也將是韓國新銳導演崔河那的長篇電影出道作品，預計將於8月開拍。
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