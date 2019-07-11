f(x) Krystal郑秀晶进军大萤幕《呼唤老爸》
电影 2019年7月11日 星期四14:07 Erin
f(x)虽然许久没有以团体活动，但成员各自的动向依旧备受粉丝们关心。f(x)出身的成员Krystal郑秀晶即将进军大萤幕，迎向全新挑战。
Krystal将演出崔河那导演的独立电影《呼唤老爸》并担任主角，也将是她首度挑战大萤幕演出，消息一出 立即引起话题讨论。《呼唤老爸》这部电影讨论时下年轻人现况，一位爱得火热并因此怀孕的大学女生，在结婚的前夕寻找亲生爸爸而展开一段有趣的旅程。
在这部电影作品中Krystal所演出的这个女大生，对任何人都不会轻易胆怯，想做的事情无论如何都必须达到，个性非常积极勇敢，当然也包含她面临怀孕与结婚，这样的人生大事前夕，遭遇许多不可预知的状况，这个角色也逐渐成长，将散发出Krystal的独特魅力。
Krystal郑秀晶作为f(x)成员出道，也演出过不少电视剧作品《对我而言可爱的她》《继承者们》《河伯的新娘》《机智牢房生活》《Player》等，一直都有相当可爱的魅力及个人色彩。特别在《机智牢房生活》中短发的她，虽然戏份不算太多却展现出相当重要的存在感，在《Player》中也挑战动作戏演出，相当受到大家喜爱，当然相信粉丝们也非常期待她的
电影作品，即将展现更新颖的Krystal。
《呼唤老爸》也将是韩国新锐导演崔河那的长篇电影出道作品，预计将於8月开拍。
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