因涉嫌性侵被逮補，姜至奐確定從《朝鮮生存記》下車！製作公司：「正在物色其他演員，會盡快恢復播出！」
韓劇 2019年7月11日 星期四13:50 Yuan
這次的事件不僅對拍攝、播出造成了影響！該劇的演員，原訂計畫出演的活動也受到了影響 ㅠㅠㅠㅠㅠ
姜至奐因涉嫌性侵，於7月9日晚間在其光州家中被緊急逮捕。韓警方在11日表示：「已經申請了對涉嫌性侵的演員姜至奐拘捕令。」
他與宋元錫、景收真、朴世婉正在出演的電視劇《朝鮮生存記》本週確定停播，原定的重播也將會取消。昨日，電視台方面也表示：「和製作公司在商討對策中！」
今日，製作公司華誼兄弟表示：「飾演韓正祿的姜至奐將退出電視劇，現在正在物色其他演員。為了能圓滿恢復播出而竭盡全力，向支持《朝鮮生存記》的觀眾表示歉意，我們將會盡快恢復正常的播出和大家見面。」
據悉，共有20集的《朝鮮生存記》在上個月8日首播，目前播出至第10集，姜至奐作為主演的戲份最多，因此剪輯起來並不容易，所以決定退出。而這次的事件不僅對拍攝、播出計畫造成了影響，也給電視台帶來了打擊。出演該劇的演員，原訂計畫好出演的活動也受到了影響。
（圖：TVDaily、《朝鮮生存記》）
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Alex Ying ..............
1小時前