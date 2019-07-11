因涉嫌性侵被逮補，姜至奐確定從《朝鮮生存記》下車！製作公司：「正在物色其他演員，會盡快恢復播出！」

因涉嫌性侵被逮補，姜至奐確定從《朝鮮生存記》下車！製作公司：「正在物色其他演員，會盡快恢復播出！」

韓劇   2019年7月11日   星期四13:50   Yuan   3

這次的事件不僅對拍攝、播出造成了影響！該劇的演員，原訂計畫出演的活動也受到了影響 ㅠㅠㅠㅠㅠ

姜至奐因涉嫌性侵，於7月9日晚間在其光州家中被緊急逮捕。韓警方在11日表示：「已經申請了對涉嫌性侵的演員姜至奐拘捕令。」

他與宋元錫、景收真、朴世婉正在出演的電視劇《朝鮮生存記》本週確定停播，原定的重播也將會取消。昨日，電視台方面也表示：「和製作公司在商討對策中！」

今日，製作公司華誼兄弟表示：「飾演韓正祿的姜至奐將退出電視劇，現在正在物色其他演員。為了能圓滿恢復播出而竭盡全力，向支持《朝鮮生存記》的觀眾表示歉意，我們將會盡快恢復正常的播出和大家見面。」

據悉，共有20集的《朝鮮生存記》在上個月8日首播，目前播出至第10集，姜至奐作為主演的戲份最多，因此剪輯起來並不容易，所以決定退出。而這次的事件不僅對拍攝、播出計畫造成了影響，也給電視台帶來了打擊。出演該劇的演員，原訂計畫好出演的活動也受到了影響。

（圖：TVDaily、《朝鮮生存記》）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • 星淳
    這部還想說很好看，怎麼發生這種事 。。
    37分前
  • Jessica Lu
    韓國藝人最近真的問題頗多的🤔
    56分前
  • 邢魚魚
    Alex Ying ..............
    1小時前
在Facebook上的留言
主頁 » 韓劇 » 因涉嫌性侵被逮補，姜至奐確定從《朝鮮生存記》下車！製作公司：「正在物色其他演員，會盡快恢復播出！」
© 2019 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手