因涉嫌性侵被逮补，姜至奂确定从《朝鲜生存记》下车！制作公司：「正在物色其他演员，会尽快恢复播出！」
韩剧 2019年7月11日 星期四13:50 Yuan
这次的事件不仅对拍摄、播出造成了影响！该剧的演员，原订计画出演的活动也受到了影响 ㅠㅠㅠㅠㅠ
姜至奂因涉嫌性侵，於7月9日晚间在其光州家中被紧急逮捕。韩警方在11日表示：「已经申请了对涉嫌性侵的演员姜至奂拘捕令。」
他与宋元锡、景收真、朴世婉正在出演的电视剧《朝鲜生存记》本周确定停播，原定的重播也将会取消。昨日，电视台方面也表示：「和制作公司在商讨对策中！」
今日，制作公司华谊兄弟表示：「饰演韩正禄的姜至奂将退出电视剧，现在正在物色其他演员。为了能圆满恢复播出而竭尽全力，向支持《朝鲜生存记》的观众表示歉意，我们将会尽快恢复正常的播出和大家见面。」
据悉，共有20集的《朝鲜生存记》在上个月8日首播，目前播出至第10集，姜至奂作为主演的戏份最多，因此剪辑起来并不容易，所以决定退出。而这次的事件不仅对拍摄、播出计画造成了影响，也给电视台带来了打击。出演该剧的演员，原订计画好出演的活动也受到了影响。
（图：TVDaily、《朝鲜生存记》）
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Alex Ying ..............
1小时前