李佳恩与Pledis娱乐专属合约到期，不再续约！公开手写信：「对不起，我没能站上更多的舞台！」
明星 2019年7月4日 星期四11:54 Yuan
今日，Pledis娱乐发表了正式声明：「首先向喜爱并支持Pledis娱乐佳恩的粉丝们表示衷心的感谢，2019年7月6日之后，佳恩与我司的专属合约到期。」
「佳恩在2012年加入After School，8年间作为我司艺人展开了多方面的活动，无论何时她都竭尽全力的活动，我司也非常感激。双方就续约的问题进行了讨论，确认了对彼此的信赖和尊重，但很遗憾的双方追求的不同，未能达成续约的协议，在佳恩确定新的所属社之前，Pledis将向其提供活动所需的支援。」
「在专属合约结束之前的7月5日，为了一直支持她的粉丝们，将发表包含感恩之心的音源。希望未来大家继续关注佳恩，我司也会真心为她的未来应援。」新曲《会记住的》MV预告也公开。
而李佳恩也通过手写信表达了心境：「想对听到合约终止消息而伤心的粉丝们说..对不起，我没能站上更多的舞台，想对大家说谢谢你们一直给我的支持。以After School的成员佳恩出道，和粉丝们一起度过的时光真的非常幸福，很感谢那段时间跟我再一起的成员姊姊们。」
「虽然现在不是After School的成员佳恩，而是以李佳恩的身份和各位粉丝见面，但是不会忘记以前的时间。我会尽力让大家看到我更好的一面，我会成为更好的人，以后也一起走下去吧！再次真心感谢你们。」
李佳恩去年以练习生身份参加《PRODUCE 48》，参赛过程中从没有跌出前8名的她，在决赛中以第14名作收，无缘进入IZ*ONE。但之后都没有新的作品，让不少粉丝表示心疼，也希望她之后有更好的发展。
（图：TVdaily、IG@by.gaeun、Mnet）
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