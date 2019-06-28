GOT7又来香港啦～将於8月31日、9月1日开演唱会

香港的「鸟宝宝」准备好了吗？
GOT7将携世界巡回演唱会袭港！将於2019年8月31日及9月1日一连两晚假亚洲国际博览馆Arena举行GOT7 2019 WORLD TOUR ‘KEEP SPINNING’ IN HONG KONG。票价分为港币$2,388、$1,988、$1,688、$1,388、$988及$588，将於 2019年 7月15日（星期一）经由快达票作公开发售，而银联信用卡客户可於7月9日至11日期间尊享优先购票服务。
今年5月GOT7全面回归歌坛，於20日发行第9张迷你专辑 《SPINNING TOP: BETWEEN SECURITY & INSECURITY》。是次专辑以「不安」为题，共收录了6首歌及1首纯音乐。主打歌〈ECLIPSE〉由GOT7队长JB包揽词曲创作，JYP Entertainment代表朴振荣也有参与该曲作词，而GOT7的成员亦有为新碟其他歌曲作曲填词。新碟推出后，随即摘下17个地区的iTunes专辑榜冠军，首周销量更超过21万张。
今年，GOT7将展开全新的世界巡回演唱会〈GOT7 2019 WORLD TOUR ‘KEEP SPINNING’〉，与世界各地的粉丝见面。他们刚於6月15及16日率先在韩国首尔奥林匹克体操竞技场举行一连两场的演唱会，揭开世巡的序幕。随后他们将前往北美洲、澳洲、欧洲及亚洲开唱，并於8月31日及9月1日来港举办演唱会。各位鸟宝宝，务必把握是次与他们相聚的机会，万勿错过GOT7的精彩演出！
日期： 2019年8月31日及9月1日（星期六及日）
时间： 晚上7时
地点： 亚洲国际博览馆Arena
门票： 港币$2,388* / $1,988 / $1,688 (企位，有序号)
港币$1,688 / $1,388 / $988 / $588 (座位)
*凡购买$2,388门票的观众，将可参观彩排。
另购买$1,988、$1,688、$1,388、$988及$588门票的观众，将有机会参观彩排，名额共300名。抽选方法请留意主办方的公告。银联钻石Prestige卡及钻石卡会员优先购票服务将由2019年7月9日上午10时至晚上11时59分、7月10日上午10时至7月11日晚上11时59分为止。银联信用卡会员优先购票服务将由2019年7月10日上午10时至7月11日晚上11时59分为止。
门票将於7月15日(星期一)上午10时於快达票 (包括快达票票房、D•Park愉景新城、K11 Select及通利琴行) 公开发售。
购票热线：31 288 288
网上购票：www.hkticketing.com
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