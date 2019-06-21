Kakao Friends推出Tefal聯名鍋具～網友：「怎麼捨得用！ 」
生活 2019年6月21日 星期五10:00 Sani
Kakao Friends這是要把大家的衣食住行全都包下啦！ 這次與法國著名廚具品牌Tefal合作的系列也令人瘋狂動心！
對料理有了解的朋友一定不會陌生Tefal這個牌子啦！ 近日Kakao Friends就和Tefal合作推出了兩組套裝，一個是印有Ryan和Apeach的鍋具系列，直徑分別為24cm和28cm，價格分別為19,900和24,900韓元
內部應用了Tefal的經典紅點設計，可以顯示鍋子的預熱進程，加上Power Glide強力順滑不沾塗層，合作款也保持了品牌的出眾功能性：
底部則是通過Tefal的高精度陶瓷印刷技術，還原了Ryan和Apeach的可愛笑臉：
另一個套裝是Magic Hands系列，包括16cm的Ryan小湯鍋、22cm的Apeach平煎鍋、26cm的Ryan平煎鍋、16cm的玻璃鍋蓋，以及號稱「10年安心」的通用把手，一共5件組成，價格99,000韓元：
看到這麼可愛的設計，網友忍不住說：「怎麼忍心讓火對著他們的臉蛋啊~」XD
（圖源：IG@kakaofriends_official）
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