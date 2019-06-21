Kakao Friends推出Tefal联名锅具～网友：「怎么舍得用！ 」
生活 2019年6月21日 星期五10:00 Sani
Kakao Friends这是要把大家的衣食住行全都包下啦！ 这次与法国著名厨具品牌Tefal合作的系列也令人疯狂动心！
对料理有了解的朋友一定不会陌生Tefal这个牌子啦！ 近日Kakao Friends就和Tefal合作推出了两组套装，一个是印有Ryan和Apeach的锅具系列，直径分别为24cm和28cm，价格分别为19,900和24,900韩元
内部应用了Tefal的经典红点设计，可以显示锅子的预热进程，加上Power Glide强力顺滑不沾涂层，合作款也保持了品牌的出众功能性：
底部则是通过Tefal的高精度陶瓷印刷技术，还原了Ryan和Apeach的可爱笑脸：
另一个套装是Magic Hands系列，包括16cm的Ryan小汤锅、22cm的Apeach平煎锅、26cm的Ryan平煎锅、16cm的玻璃锅盖，以及号称「10年安心」的通用把手，一共5件组成，价格99,000韩元：
看到这么可爱的设计，网友忍不住说：「怎么忍心让火对著他们的脸蛋啊~」XD
（图源：IG@kakaofriends_official）
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