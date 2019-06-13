因B.I購買毒品爭議擴散！Rapper Bewhy無辜受到牽連，IG發文：「我這輩子都沒見過毒品！」 iKON將以6人形式進行日本巡演 終於重新等到了I.O.I！ 9人重組全新亮相，全昭彌&俞璉靜遺憾缺席 《極惡對決》金武烈為與馬東石平起平坐增重15公斤 從《她的私生活》到《0.0赫茲》 鄭元昌可塑性高表現出色 Super Junior晟敏被要求退隊後首次曝近況：紀念瘦身5kg 【旅遊資訊】漢江公園露天游泳池&遊樂場月底開放！最低1000元韓幣入場 又一家台灣味在首爾：眾所期待的珍煮丹來了！ VIXX 主唱 Leo 隻身回歸在即 最新主打歌預告片大展性感魅力！ YG：對旗下藝人每隔2個月進行一次毒檢！韓網民：我們不信 BTS防彈少年團哥哥們鏡頭下的田柾國：這也太好哭了吧～

《Produce 101》第一季誕生的國民女團I.O.I將重組亮相，只是成員從11人變成了9人。

據多位歌壇業界人士透露，I.O.I成員們經過長時間的討論之後決定重組，由除了全昭彌和俞璉靜以外的9名成員重新集結而成。

I.O.I由國民選秀節目《Produce 101》第一季最終獲勝的11名練習生組成，2016年一亮相就橫掃了年末的各大音樂頒獎禮的新人獎，被冠上了「怪物新人」的稱號。 但由於是企劃團隊，I.O.I只活動了1年就宣佈解散，11名成員也各奔東西。



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本次金世正、磪有情、金請夏、金素惠、周潔瓊、鄭采妍、金度妍、姜美娜、林娜榮等9人決定重組，再次展開I.O.I活動，不過具體時間尚未決定。 而全昭彌於6月13日發行新專輯宣佈SOLO出道，而俞璉靜作為女團宇宙少女的一員近期也在積極活動中。



此前就有消息傳出，各成員所屬經紀公司從年初開始就在積極商討組合重組的事宜，但因牽扯過廣一直難下決定，經過數次的商討才敲定要重組復出。 I.O.I的終場演唱會上，成員們曾承諾「5年之後一定會再見面」，沒想到才過去2年粉絲們就能再次看到她們了。

而某成員的所屬社透露：「過段時間就會討論新專輯和演唱會的具體事項，粉絲們都在等待I.O.I，成員們也覺得即使是一次性活動也想要重組再次一起站在舞台上。 」

「圖：NATE」

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