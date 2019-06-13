终於重新等到了I.O.I！ 9人重组全新亮相，全昭弥&俞琏静遗憾缺席

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《Produce 101》第一季诞生的国民女团I.O.I将重组亮相，只是成员从11人变成了9人。

据多位歌坛业界人士透露，I.O.I成员们经过长时间的讨论之后决定重组，由除了全昭弥和俞琏静以外的9名成员重新集结而成。

I.O.I由国民选秀节目《Produce 101》第一季最终获胜的11名练习生组成，2016年一亮相就横扫了年末的各大音乐颁奖礼的新人奖，被冠上了「怪物新人」的称号。 但由於是企划团队，I.O.I只活动了1年就宣布解散，11名成员也各奔东西。



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本次金世正、磪有情、金请夏、金素惠、周洁琼、郑采妍、金度妍、姜美娜、林娜荣等9人决定重组，再次展开I.O.I活动，不过具体时间尚未决定。 而全昭弥於6月13日发行新专辑宣布SOLO出道，而俞琏静作为女团宇宙少女的一员近期也在积极活动中。



此前就有消息传出，各成员所属经纪公司从年初开始就在积极商讨组合重组的事宜，但因牵扯过广一直难下决定，经过数次的商讨才敲定要重组复出。 I.O.I的终场演唱会上，成员们曾承诺「5年之后一定会再见面」，没想到才过去2年粉丝们就能再次看到她们了。

而某成员的所属社透露：「过段时间就会讨论新专辑和演唱会的具体事项，粉丝们都在等待I.O.I，成员们也觉得即使是一次性活动也想要重组再次一起站在舞台上。 」

「图：NATE」

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