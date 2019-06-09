韓國各大男團的成員平均年齡！ 最大和最小相差20多歲
KPOP 2019年6月9日 星期日10:00 Sani
說到年齡，出道20多年的神話一定是當仁不讓XD那麼年齡最小的組合，大家猜猜是誰呢？
本清單以周歲計算，以下按照成員平均年齡從高到低排序。
對了！ 想了解韓國人對年齡概念的朋友，可以參考這篇文章哦：到韓國立刻「變老」一歲！ 韓式年齡演算法連懷孕期間都算上？
首先是30代偶像團！
神話：38.8歲
出道時大家也不過十七八歲，一晃21年過去，從未解散也沒有成員變動的神話就這樣成了偶像團裡的老大哥：
Super Junior：33.1歲
（對不起，11人的圖真的比較罕見，請大家意會一下T^T）
東方神起：32.0歲
BIGBANG：30.5歲
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接下來是20代偶像團！
2PM：29.8歲
HIGHLIGHT：28.75歲
INFINITE：27.5歲
SHINee：27.4歲
Block B：27歲
EXO：26.6歲26.6歲
BTOB：26.4歲
WINNER：26.3歲
MONSTA X：24.9歲
NU’EST：23.6歲
防彈少年團：24.0歲
GOT7：23.4歲
iKON：22.7歲
NCT127：21.8歲
SEVENTEEN：21.8歲
ASTRO：21.7歲
AB6IX：20.2歲
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以下就是十代組合了！
Stray Kids：19.2歲
NCT DREAM：18.0歲
作為出道已經3年的團，平均年齡卻不到20歲：
TXT：17.6歲
沒錯，平均年齡最小的就是今年出道的TOMORROW X TOGETHER啦！
（圖源：各所屬社）
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