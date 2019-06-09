韓國各大男團的成員平均年齡！ 最大和最小相差20多歲

韓國各大男團的成員平均年齡！ 最大和最小相差20多歲

KPOP   2019年6月9日   星期日10:00   Sani   1

說到年齡，出道20多年的神話一定是當仁不讓XD那麼年齡最小的組合，大家猜猜是誰呢？

本清單以周歲計算，以下按照成員平均年齡從高到低排序。

對了！ 想了解韓國人對年齡概念的朋友，可以參考這篇文章哦：到韓國立刻「變老」一歲！ 韓式年齡演算法連懷孕期間都算上？

首先是30代偶像團！

神話：38.8歲

出道時大家也不過十七八歲，一晃21年過去，從未解散也沒有成員變動的神話就這樣成了偶像團裡的老大哥：

Super Junior：33.1歲

（對不起，11人的圖真的比較罕見，請大家意會一下T^T）

東方神起：32.0歲

BIGBANG：30.5歲

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接下來是20代偶像團！

2PM：29.8歲

HIGHLIGHT：28.75歲

INFINITE：27.5歲

SHINee：27.4歲

Block B：27歲

EXO：26.6歲26.6歲

BTOB：26.4歲

WINNER：26.3歲

MONSTA X：24.9歲

NU’EST：23.6歲

防彈少年團：24.0歲

GOT7：23.4歲

iKON：22.7歲

NCT127：21.8歲

SEVENTEEN：21.8歲

ASTRO：21.7歲

AB6IX：20.2歲

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以下就是十代組合了！

Stray Kids：19.2歲

NCT DREAM：18.0歲

作為出道已經3年的團，平均年齡卻不到20歲：

TXT：17.6歲

沒錯，平均年齡最小的就是今年出道的TOMORROW X TOGETHER啦！

（圖源：各所屬社）

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留言/評論
  • Yibing Cha
    照片咋没我神话哥哥们呢？
    45分前
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