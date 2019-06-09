韩国各大男团的成员平均年龄！ 最大和最小相差20多岁

韩国各大男团的成员平均年龄！ 最大和最小相差20多岁

KPOP   2019年6月9日   星期日10:00   Sani   2

说到年龄，出道20多年的神话一定是当仁不让XD那么年龄最小的组合，大家猜猜是谁呢？

本清单以周岁计算，以下按照成员平均年龄从高到低排序。

对了！ 想了解韩国人对年龄概念的朋友，可以参考这篇文章哦：到韩国立刻「变老」一岁！ 韩式年龄演算法连怀孕期间都算上？

首先是30代偶像团！

神话：38.8岁

出道时大家也不过十七八岁，一晃21年过去，从未解散也没有成员变动的神话就这样成了偶像团里的老大哥：

Super Junior：33.1岁

（对不起，11人的图真的比较罕见，请大家意会一下T^T）

东方神起：32.0岁

BIGBANG：30.5岁

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接下来是20代偶像团！

2PM：29.8岁

HIGHLIGHT：28.75岁

INFINITE：27.5岁

SHINee：27.4岁

Block B：27岁

EXO：26.6岁26.6岁

BTOB：26.4岁

WINNER：26.3岁

MONSTA X：24.9岁

NU’EST：23.6岁

防弹少年团：24.0岁

GOT7：23.4岁

iKON：22.7岁

NCT127：21.8岁

SEVENTEEN：21.8岁

ASTRO：21.7岁

AB6IX：20.2岁

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以下就是十代组合了！

Stray Kids：19.2岁

NCT DREAM：18.0岁

作为出道已经3年的团，平均年龄却不到20岁：

TXT：17.6岁

没错，平均年龄最小的就是今年出道的TOMORROW X TOGETHER啦！

（图源：各所属社）

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留言/评论
  • 陳涵韻
    NCT DREAM永遠的18歲😅😅😅
    25分前
  • Yibing Cha
    照片咋没我神话哥哥们呢？
    57分前
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