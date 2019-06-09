韩国各大男团的成员平均年龄！ 最大和最小相差20多岁
KPOP 2019年6月9日 星期日10:00 Sani
说到年龄，出道20多年的神话一定是当仁不让XD那么年龄最小的组合，大家猜猜是谁呢？
本清单以周岁计算，以下按照成员平均年龄从高到低排序。
对了！ 想了解韩国人对年龄概念的朋友，可以参考这篇文章哦：到韩国立刻「变老」一岁！ 韩式年龄演算法连怀孕期间都算上？
首先是30代偶像团！
神话：38.8岁
出道时大家也不过十七八岁，一晃21年过去，从未解散也没有成员变动的神话就这样成了偶像团里的老大哥：
Super Junior：33.1岁
（对不起，11人的图真的比较罕见，请大家意会一下T^T）
东方神起：32.0岁
BIGBANG：30.5岁
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接下来是20代偶像团！
2PM：29.8岁
HIGHLIGHT：28.75岁
INFINITE：27.5岁
SHINee：27.4岁
Block B：27岁
EXO：26.6岁26.6岁
BTOB：26.4岁
WINNER：26.3岁
MONSTA X：24.9岁
NU’EST：23.6岁
防弹少年团：24.0岁
GOT7：23.4岁
iKON：22.7岁
NCT127：21.8岁
SEVENTEEN：21.8岁
ASTRO：21.7岁
AB6IX：20.2岁
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以下就是十代组合了！
Stray Kids：19.2岁
NCT DREAM：18.0岁
作为出道已经3年的团，平均年龄却不到20岁：
TXT：17.6岁
没错，平均年龄最小的就是今年出道的TOMORROW X TOGETHER啦！
（图源：各所属社）
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