B.I 聽李遐怡唱歌，陶醉熱舞到忘了自己該RAP了的可愛反應～
明星 2019年6月7日 星期五10:58 MiJimin
LIVE 真的是很好聽啊，李遐怡的歌聲太美了…. 。
自實力派SOLO歌手李遐怡（LEE HI）回歸歌壇後，由於新歌《NO ONE》找來同公司的男團 iKON 成員 B.I 配唱，兩人一組如同團體一般，大大小小的節目與活動都會一起宣傳，粉絲還幫忙取了「BIHI」的團名。
從各大音樂節目、音樂頻道到電台廣播，只要需要李遐怡唱現場時，B.I 幾乎無缺席到場協助，兩人還都是1996年出生，默契相當十足。
▼而就在他們一起上廣播節目《秀賢的Volume Up》時，李遐怡唱歌時，B.I 也沒有閒著在一旁熱舞陶醉，到02:00的時候，整個人陶醉到忘了自己該唱了，慌張跑向麥克風的模樣，李遐怡在一旁也忍不住笑出來，反應非常可愛：
B.I 忘情地在一旁跳著…
糟糕換我了！一個箭步跳向麥克風。
李遐怡：「B.I 有你的電話喔～！XD」
▼最後來欣賞一下他們倆的LIVE舞台：
（圖自：MBC／OfficialLEEHI／《秀賢的Volume Up》）
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