B.I 听李遐怡唱歌，陶醉热舞到忘了自己该RAP了的可爱反应～
明星 2019年6月7日 星期五10:58 MiJimin
LIVE 真的是很好听啊，李遐怡的歌声太美了…. 。
自实力派SOLO歌手李遐怡（LEE HI）回归歌坛后，由於新歌《NO ONE》找来同公司的男团 iKON 成员 B.I 配唱，两人一组如同团体一般，大大小小的节目与活动都会一起宣传，粉丝还帮忙取了「BIHI」的团名。
从各大音乐节目、音乐频道到电台广播，只要需要李遐怡唱现场时，B.I 几乎无缺席到场协助，两人还都是1996年出生，默契相当十足。
▼而就在他们一起上广播节目《秀贤的Volume Up》时，李遐怡唱歌时，B.I 也没有闲著在一旁热舞陶醉，到02:00的时候，整个人陶醉到忘了自己该唱了，慌张跑向麦克风的模样，李遐怡在一旁也忍不住笑出来，反应非常可爱：
B.I 忘情地在一旁跳著…
糟糕换我了！一个箭步跳向麦克风。
李遐怡：「B.I 有你的电话喔～！XD」
▼最后来欣赏一下他们俩的LIVE舞台：
（图自：MBC／OfficialLEEHI／《秀贤的Volume Up》）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论