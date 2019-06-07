张才人爆料南太铉多次谎称单身劈腿：「希望不要有更多受害者」

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今日，歌手张才人在个人IG上公开了4组图文，透露South Club南太铉谎称已经分手、与其他女性劈腿。

第一组图是A女与南太铉的KakaoTalk聊天截图，A女说朋友在电影院看到南太铉和张才人在一起，质问他：「谎称分手玩弄别人不太好吧？ 她有什么罪，我又有什么罪？ 」南太铉语言模糊地说：「那是其他朋友，我和张才人的关系比较模棱两可。 」A女表示：「我想和你在一起的前提是至少你要没有女友。 」

张才人留言说：「（当初）还在互相了解的阶段就公开承认恋爱，让我和公司的人都很难堪，如果要这样生活，就不应该公开啊，为什么非要公开恋情、非要联络呢？ 不过看到他平时做的事就明白了。 南太铉还有南太铉的粉丝，请不要再给发我恶性私信了。 之前其他女生都一言不发地带过，但我不能坐视出现更多受害者。 我猜你不会清醒，但至少有点良心吧。 」



之后两则PO文是关於两人一起出演过的电视节目《工作室》，张才人tag了南太铉的帐号，留言说：「就是这个人让我跟《工作室》的人说有约在先。 因为他怕自己到处约人又拒绝的话有损形象，就决定说是我坚持的。 」后一则贴文则是张才人对工作人员道歉，也表示南太铉与好人们越行越远，让她十分遗憾。



之后张才人删除了所有贴文，只剩一名女生与她的聊天记录。 该女生说：「前天他是和我在一起...... 如果我知道他有女友，绝对不会开始的。 他说很久以前就分手了，只是才人的公司不让发分手新闻。 看来全部都是谎言。 」张才人更透露：「不是一两次接到这样的联络了。 请不要再给那些女生带去本不必要的伤害了。 」



对此南太铉没有作出声明回应，只是封锁了IG的评论功能。



张才人和南太铉是今年4月承认恋情的，当时两人即将一起出演tvN综艺《工作室》，现在该节目正在播出。

（图源：KSD，张才人、南太铉IG）

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