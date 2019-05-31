《姜食堂2》新菜單曝光！純手工湯麵&炸醬蛋包飯&妙漢紅豆冰，看完好饞啊♥

員工吃的比客人多，老闆吃的比員工多的《姜食堂》又要開門營業了，激不激動？？
第一季的《姜食堂》裡，姜鎬童憑藉一塊比他臉還要大的超大豬排讓觀眾看得口水直流。 而《姜食堂2》開播在即，觀眾們已經開始好奇這一次妖怪們要為食客們獻上怎樣的美食了。
《姜食堂2》超長預告就公開了全新菜單，主廚姜鎬童這次不吃肉，改做麵食，專門負責制作麵條，從和麵開始直到煮面，全權由他負責。 粗細均勻的麵條從麵條機裡緩緩壓出，經過姜鎬童的特別烹製，既有口感清爽的冷麵，也有可口的湯麵，還有甜辣的拌面，加上翠綠的蔬菜，賣相已經過關。
副主廚安宰賢則以辣炒年糕與姜鎬童一決高下。 看似簡單家常的辣炒年糕在安宰賢的手中高級了許多，吸滿湯汁的年糕上放滿了金黃酥脆的各種油炸食物，讓人看了就食指大動。
如果不能吃辣，安副主廚還特別製作了炸醬炒年糕以及炸醬飯與蛋包飯夢幻結合的炸醬蛋包飯，光聽名字就很想吃吃看啊~
吃完主食當然要用甜品來壓一壓。 甜品師殷志源就上陣了，傾情奉獻了孩子和女客人喜愛的紅豆冰。 雪白的牛奶冰加上甜甜的紅豆沙，還有妙漢餅乾，一道最具特色的姜食堂牌紅豆冰就完成了。
宋旻浩也負責甜品製作，主要負責烤制紅豆冰上的餅乾，工作雖然簡單卻不容出錯，萬一糊了，可是非常影響賣相和口感的哦~
李壽根雖然不下廚卻負責了料理之外的各類事情，洗碗、打掃、照顧兒童客人、調和廚房氛圍，少了他真的就缺少了幸福廚房的味道。
「圖：《姜食堂2》」
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