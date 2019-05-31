《姜食堂2》新菜单曝光！纯手工汤面&炸酱蛋包饭&妙汉红豆冰，看完好馋啊♥

员工吃的比客人多，老板吃的比员工多的《姜食堂》又要开门营业了，激不激动？？
第一季的《姜食堂》里，姜镐童凭藉一块比他脸还要大的超大猪排让观众看得口水直流。 而《姜食堂2》开播在即，观众们已经开始好奇这一次妖怪们要为食客们献上怎样的美食了。
《姜食堂2》超长预告就公开了全新菜单，主厨姜镐童这次不吃肉，改做面食，专门负责制作面条，从和面开始直到煮面，全权由他负责。 粗细均匀的面条从面条机里缓缓压出，经过姜镐童的特别烹制，既有口感清爽的冷面，也有可口的汤面，还有甜辣的拌面，加上翠绿的蔬菜，卖相已经过关。
副主厨安宰贤则以辣炒年糕与姜镐童一决高下。 看似简单家常的辣炒年糕在安宰贤的手中高级了许多，吸满汤汁的年糕上放满了金黄酥脆的各种油炸食物，让人看了就食指大动。
如果不能吃辣，安副主厨还特别制作了炸酱炒年糕以及炸酱饭与蛋包饭梦幻结合的炸酱蛋包饭，光听名字就很想吃吃看啊~
吃完主食当然要用甜品来压一压。 甜品师殷志源就上阵了，倾情奉献了孩子和女客人喜爱的红豆冰。 雪白的牛奶冰加上甜甜的红豆沙，还有妙汉饼干，一道最具特色的姜食堂牌红豆冰就完成了。
宋旻浩也负责甜品制作，主要负责烤制红豆冰上的饼干，工作虽然简单却不容出错，万一糊了，可是非常影响卖相和口感的哦~
李寿根虽然不下厨却负责了料理之外的各类事情，洗碗、打扫、照顾儿童客人、调和厨房氛围，少了他真的就缺少了幸福厨房的味道。
「图：《姜食堂2》」
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