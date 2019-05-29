KAKAO FRIENDS樂園5/31於南山開幕，首位顧客能免費玩一年還可攜伴同遊！

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眾所期待的Kakao Friends VR主題樂園「Ryan Cheezzzball Adventure」終於要在5/31(五)正式開幕啦！

這座主題樂園是Kakao Friends與Synday Cheezzzball合作的VR樂園，由Kakao Group所開發的「KakaoIX」，將所有角色轉化成VR實境，而樂園內則是有Cheezzzball提供的各種好吃又好喝的東西，當然園區內也少不了紀念品店



為了慶祝樂園開幕，樂園也推出了活動吸引客人參加，例如開幕當天的首位顧客竟然可以免費玩一年啊！好康的不只這個，這位首位顧客幸運兒還可以攜帶一位同伴共遊樂園整整一年！





另外在5/31(五)~6/2(日)間的首200名顧客將可以得到Ryan箱子神秘禮物



沒辦法排到前200名也有參加獎可以拿，特別製作的Cheezzzball Ryan氣球也會在樂園免費送給到場的遊客(數量有限發完為止)

還有很重要的營業資訊，寫在下面給大家參考！

營業時間 : 周一至周日10:00 ~ 22:00 全年無休

地址 : 首爾特別市龍山區南山公園路126, 南山首爾塔廣場4F

서울 용산구 남산공원길 126,남산서울타워플라자 4F

限制 : 身高130~190公分以內, 體重110公斤以下





大家去首爾終於有新地方可以朝聖啦！

資訊來源 : KAKAO FRIENDS IG

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