KAKAO FRIENDS樂園5/31於南山開幕，首位顧客能免費玩一年還可攜伴同遊！

KAKAO FRIENDS樂園5/31於南山開幕，首位顧客能免費玩一年還可攜伴同遊！

旅遊   2019年5月29日   星期三09:00   Kunni   131

眾所期待的Kakao Friends VR主題樂園「Ryan Cheezzzball Adventure」終於要在5/31(五)正式開幕啦！

這座主題樂園是Kakao Friends與Synday Cheezzzball合作的VR樂園，由Kakao Group所開發的「KakaoIX」，將所有角色轉化成VR實境，而樂園內則是有Cheezzzball提供的各種好吃又好喝的東西，當然園區內也少不了紀念品店

為了慶祝樂園開幕，樂園也推出了活動吸引客人參加，例如開幕當天的首位顧客竟然可以免費玩一年啊！好康的不只這個，這位首位顧客幸運兒還可以攜帶一位同伴共遊樂園整整一年！


另外在5/31(五)~6/2(日)間的首200名顧客將可以得到Ryan箱子神秘禮物

沒辦法排到前200名也有參加獎可以拿，特別製作的Cheezzzball Ryan氣球也會在樂園免費送給到場的遊客(數量有限發完為止)

還有很重要的營業資訊，寫在下面給大家參考！
營業時間 : 周一至周日10:00 ~ 22:00 全年無休
地址 : 首爾特別市龍山區南山公園路126, 南山首爾塔廣場4F
서울 용산구 남산공원길 126,남산서울타워플라자 4F
限制 : 身高130~190公分以內, 體重110公斤以下


大家去首爾終於有新地方可以朝聖啦！
資訊來源 : KAKAO FRIENDS IG

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留言/評論
  • Diana Lan
    田季禾感覺超可愛的拉
    3小時前
  • 歐亭余
    唐婕茵 好可愛喔🥺
    3小時前
  • 소여훤
    Stefanie Chang 啊啊啊啊啊啊😱😱😱😱😱
    3小時前
  • DanDan Cheang
    Un Un Cheang 錯過了🤕
    30分前
  • Akira Cat
    Wow... 好想去呀
    3小時前
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