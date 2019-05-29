KAKAO FRIENDS乐园5/31於南山开幕，首位顾客能免费玩一年还可携伴同游！

众所期待的Kakao Friends VR主题乐园「Ryan Cheezzzball Adventure」终於要在5/31(五)正式开幕啦！
这座主题乐园是Kakao Friends与Synday Cheezzzball合作的VR乐园，由Kakao Group所开发的「KakaoIX」，将所有角色转化成VR实境，而乐园内则是有Cheezzzball提供的各种好吃又好喝的东西，当然园区内也少不了纪念品店
为了庆祝乐园开幕，乐园也推出了活动吸引客人参加，例如开幕当天的首位顾客竟然可以免费玩一年啊！好康的不只这个，这位首位顾客幸运儿还可以携带一位同伴共游乐园整整一年！
另外在5/31(五)~6/2(日)间的首200名顾客将可以得到Ryan箱子神秘礼物
没办法排到前200名也有参加奖可以拿，特别制作的Cheezzzball Ryan气球也会在乐园免费送给到场的游客(数量有限发完为止)
还有很重要的营业资讯，写在下面给大家参考！
营业时间 : 周一至周日10:00 ~ 22:00 全年无休
地址 : 首尔特别市龙山区南山公园路126, 南山首尔塔广场4F
서울 용산구 남산공원길 126,남산서울타워플라자 4F
限制 : 身高130~190公分以内, 体重110公斤以下
大家去首尔终於有新地方可以朝圣啦！
资讯来源 : KAKAO FRIENDS IG
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