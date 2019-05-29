韓綜《300X2》Seventeen與克拉Very NICE合唱現場氣氛超high
綜藝 2019年5月29日 星期三09:00 Kunni
由姜虎東主持的綜藝節目《300X2》最新一期將在5/31(五)播出Seventeen與Carat的大合唱，氣氛超嗨的現場完全就是小型演唱會啊！
《300X2》，是tvN在2018年8月底推出的音樂綜藝節目，第一季由8位歌手與300名觀眾組成8個隊伍，展開大合唱舞台對決。而今年5月初推出第二季，由姜虎東主持、Boom和神童作為「群唱精靈」輔助主持。每期只有一組歌手出演，集中於與300名粉絲一起的群唱表演，希望在成功合唱時帶來感動和悸動的瞬間。
就在27號tvN也公開了最新一期的預告，本期嘉賓為Seventeen，將與Carat們進行Very NICE的大合唱，節目會在韓國時間5/31(五)19:40播出
在預告中可以還看到成員們看到這麼多粉絲在現場的(假裝)驚訝表情XD
也可以看到大合唱現場，真的超整齊又很大聲
一起共襄盛的熱鬧現場根本就是小型演唱會XD
預告影片
一起期待5/31正式播出吧！
圖片來源 : NAVER TV
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