韩综《300X2》Seventeen与克拉Very NICE合唱现场气氛超high

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由姜虎东主持的综艺节目《300X2》最新一期将在5/31(五)播出Seventeen与Carat的大合唱，气氛超嗨的现场完全就是小型演唱会啊！

《300X2》，是tvN在2018年8月底推出的音乐综艺节目，第一季由8位歌手与300名观众组成8个队伍，展开大合唱舞台对决。而今年5月初推出第二季，由姜虎东主持、Boom和神童作为「群唱精灵」辅助主持。每期只有一组歌手出演，集中於与300名粉丝一起的群唱表演，希望在成功合唱时带来感动和悸动的瞬间。

就在27号tvN也公开了最新一期的预告，本期嘉宾为Seventeen，将与Carat们进行Very NICE的大合唱，节目会在韩国时间5/31(五)19:40播出



在预告中可以还看到成员们看到这么多粉丝在现场的(假装)惊讶表情XD





也可以看到大合唱现场，真的超整齐又很大声





一起共襄盛的热闹现场根本就是小型演唱会XD



预告影片



一起期待5/31正式播出吧！

图片来源 : NAVER TV

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