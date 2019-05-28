【事件追蹤】孝琳所屬社：「已和發帖人和解」 網友卻紛紛表示：「這是間接承認有過校園暴力？」
明星 2019年5月28日 星期二11:55 JiaJia
近期被直指是「校園暴力加害者」的孝琳，據媒體取材結果，所屬社表示：「雙方已經解除誤會、達成和解」，而公司也不會向發帖人提告。
25日，有網友稱，在中學時期的3年間，不斷受到孝琳的霸凌。儘管15年過去了，依然無法擺脫陰影。所屬社首次回應：「本人已對15年前的記憶不太清晰，正在確認事實中。」
在看到公司的回應後，發帖人在網路上追加內容：「回應裡說要來找我？時隔15年要讓我再次面對她、感受那份恐怖嗎？」、「我覺得先聯繫我、電話道歉才是正確順序。如果妳看到這些文字，請聯繫我，真心向我道歉」。之後，該文章被刪除，相關文章也全部消失。
所屬社對於此事發表二次立場，並表示：「在引發各種猜測和爭議後就公然刪除文章，對於某人只是想要獲得道歉而引發此情況，我們深感悲痛。這種尚未確認事情是否屬實的片面之詞，對過去十年來一直向著同一個方向邁進的藝人形象和名譽造成極大傷害，也對其演藝圈活動帶來嚴重打擊。對於有關自己的一連串事情，孝琳都不會逃避，針對發帖人，所屬社方面會採強力手段應對。另外，若繼續有人惡意利用旗下藝人的身份，玩弄輿論，我們也將不再坐視不理。再次為打擾到一直以來愛惜孝琳的各位表示道歉。」
昨日（27日），據媒體取材，孝琳與發帖人在爭議發生後，積極地進行溝通、消除誤會，並達成和解。而所屬社也不會採取之前曾在聲明裡提到的，以「強硬方式」（法律途徑）應對，事件告一段落。不過，網友們也紛紛回應：「這就是承認當年有校園暴力吧？」、「加害者就是應該被譴責，不想在電視上看到她了」等。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
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留言/評論
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所謂誤會：通常就是加害者：我只是跟你開玩笑，或是在玩，殊不知會在被害者心裡留下無法抹滅的傷害
1小時前
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所以 壞事不要作 尤其是公眾人物都不知道那天會被爆出來
39分前
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就算真有這麼一回事，突然翻出15年前的事，想毀了一個人的努力，這也不是什麼好的行為吧?
1小時前
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