【事件追踪】孝琳所属社：「已和发帖人和解」 网友却纷纷表示：「这是间接承认有过校园暴力？」
明星 2019年5月28日 星期二11:55 JiaJia
近期被直指是「校园暴力加害者」的孝琳，据媒体取材结果，所属社表示：「双方已经解除误会、达成和解」，而公司也不会向发帖人提告。
25日，有网友称，在中学时期的3年间，不断受到孝琳的霸凌。尽管15年过去了，依然无法摆脱阴影。所属社首次回应：「本人已对15年前的记忆不太清晰，正在确认事实中。」
在看到公司的回应后，发帖人在网路上追加内容：「回应里说要来找我？时隔15年要让我再次面对她、感受那份恐怖吗？」、「我觉得先联系我、电话道歉才是正确顺序。如果你看到这些文字，请联系我，真心向我道歉」。之后，该文章被删除，相关文章也全部消失。
所属社对於此事发表二次立场，并表示：「在引发各种猜测和争议后就公然删除文章，对於某人只是想要获得道歉而引发此情况，我们深感悲痛。这种尚未确认事情是否属实的片面之词，对过去十年来一直向著同一个方向迈进的艺人形象和名誉造成极大伤害，也对其演艺圈活动带来严重打击。对於有关自己的一连串事情，孝琳都不会逃避，针对发帖人，所属社方面会采强力手段应对。另外，若继续有人恶意利用旗下艺人的身份，玩弄舆论，我们也将不再坐视不理。再次为打扰到一直以来爱惜孝琳的各位表示道歉。」
昨日（27日），据媒体取材，孝琳与发帖人在争议发生后，积极地进行沟通、消除误会，并达成和解。而所属社也不会采取之前曾在声明里提到的，以「强硬方式」（法律途径）应对，事件告一段落。不过，网友们也纷纷回应：「这就是承认当年有校园暴力吧？」、「加害者就是应该被谴责，不想在电视上看到她了」等。
（图片来源：KSD、TVDaily）
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