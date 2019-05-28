又會唱歌又會演戲還會拍廣告！BTS防彈少年團V的經濟價值有多高？

防彈少年團從小小的韓國男團成長成了現在的世界豆，不僅幫助BIGHIT上市，也成了公司最賺錢的藝人，7名成員可以說是行走的印鈔機。 而作為世界第一帥的V到底有多麼驚人的經濟價值呢？？
美國專門研究預測明星資產價值的Celebritynetworth.com網站分析了V的經濟價值，他作為創作型歌手和演員的個人能力是最大的競爭力。 2018年預測標準資產價值為800萬美金，而當V每一次發佈作曲時，該數值就會及時發生波動，這不僅證明了V作為創作型歌手的才華，也反映出了國外樂壇對V的高評價。
V不僅活躍在了樂壇，還以演員身份亮相小銀幕。 參演了電視劇《花郎》的他是防彈少年團隊內的唯一演員，他在劇中表現可圈可點，也更讓觀眾期待他今後在影視劇圈的表現。除了音樂和演戲之外，有著世界第一帥面孔的V也憑藉卓越的外貌成了各大品牌商的寵兒。 在L'atelier香水廣告中，V就以性感又略帶神秘的面龐演繹了「月光下迎接迷霧的瞬間」的絕美場景。
V還被選為2018年《I-Magazine》時尚面孔大賞第一名，作為代言人獲得了專業人士們的認可。 他穿過的運動鞋哪怕賣到40萬（韓幣）高價也會賣到脫銷，在日本上市的隱形眼鏡也在最大的購物網站裡刷新了銷售記錄，而他在機場裡拿著的書會成為最暢銷的書籍。
防彈少年團的影響力在海外的音樂市場也不容小覷，英國BBC和法國路透社都將防彈少年團評為「為2018年全球音樂產業經濟做出貢獻的藝人」。 BBC稱：「Drake和防彈少年團、Ariana Grande對去年全球音樂產業值達成190億美金做出了巨大的貢獻，這是過去10年中全球音樂產業值最多的一年。 」路透社則分析：「征服全球音樂市場的藝人有Drake和防彈少年團、Ed Sheeran，2018年總銷售額達到了191億美金。 」
2018年12月，現代經濟研究院發佈了名為「BTS的經濟效益」的報告，指出他們年平均國內生產帶動效益為4.14兆（韓幣，下同），是中堅企業平均銷售額（1591億）的26倍。 而防彈少年團附加價值帶動的經濟效益為1.42兆，總經濟價值為5.6兆。
「圖：NATE NEWS」
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